Logra un levantamiento facial instantáneo con Kinetic Facelift El Dr. Campos nos explica cómo cambia el rostro con este procedimiento revolucionario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un hecho que con los años nuestro rostro tiene la tendencia de caer, pero, aunque a muchos nos molesta ese aspecto triste y envejecido, son cada vez menos las personas que optan por una cirugía. En parte por los riesgos y el tiempo de recuperación que conlleva, pero más que nada porque cada día son más las opciones no quirúrgicas para el levantamiento facial como el Kinetic Lift que promete hacerlo incluso sin necesidad de agujas. ¿Quieres saber más? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos explicó todos los detalles. belleza, rostro, piel Credit: Getty Images ¿EN QUÉ CONSISTE? EnerJet Kinetic Facelift es un nuevo procedimiento de estiramiento facial completo mínimamente invasivo que utiliza energía cinética para tensar y rejuvenecer el rostro, lo que ayuda a mejorar la laxitud de la piel facial y la elasticidad de la piel a través de un mini estiramiento facial. A diferencia de los láseres, RF y HIFU, este tipo de estiramiento facial no utiliza calor térmico y se enfoca debajo de la capa de la piel para lograr el rejuvenecimiento facial, tensar el exceso de piel y revertir el proceso de envejecimiento. ¿CÓMO FUNCIONA? Kinetic Facelift funciona disparando un líquido portador de moléculas de ácido hialurónico de gran masa lo que desencadena una cascada de cicatrización de heridas, estimulando los tejidos subcutáneos y la fascia temporal. El resultado es un efecto inmediato de estiramiento de la piel, mientras va generando el nuevo colágeno para un efecto a largo plazo de engrosamiento dérmico y reducción de la aparición de arrugas. Eso no es todo, este estiramiento facial "cinético" ayuda a mejorar el contorno mandibular, el perfil de la parte media de la cara y los pliegues nasolabiales; brinda un levantamiento de mejillas, papada y frente; y reafirma de la parte superior del rostro. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿QUÉ RESULTADOS ESPERAR? Kinetic Facelift proporciona resultados inmediatos y duraderos, tiempo de inactividad mínimo, dolor mínimo y bajo riesgo de efectos secundarios como la hiperpigmentación post inflamatoria. Puede ver una mejora continua de la piel incluso meses después del tratamiento. La combinación de agentes curativos y potenciadores naturales continúa mejorando la piel desde el interior. El tratamiento ayuda a reconstruir los tejidos dañados de la piel y mejora la producción de colágeno y elastina para una textura tersa y firme. ¿QUÉ COSTO TIENE? Su costo oscila entre los $600 y $800 por sesión, generalmente con una se ven resultados alentadores pero siempre se sugiere tener más sesiones para obtener resultados más duraderos. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Definitivamente Kinetic Facelift llegó para quedarse y convertirse en uno de los favoritos, ya que no solo tensa y espesa la piel, sino que también se puede utilizar para la reducción de estrías y la remodelación de cicatrices, especialmente cicatrices de acné. El tratamiento asegura una mejoría en toda la zona tratada, lo que le da a la piel una superficie más tersa y tersa.

