Conoce a Kimberly Jiménez la nueva Miss República Dominicana Universo La joven tiene 23 años y es hija de padre dominicano y madre puertorriqueña. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La República Dominicana acaba de coronar a su nueva reina, quien los representará en el próximo certamen de Miss Universo a llevarse a cabo en Vietnam en los primeros meses del 2021, si es que la pandemia lo permite. La joven Kimberly Jiménez, de 23 años tiene a los dominicanos muy emocionados y con la esperanza de poder obtener la segunda corona universal. Debido a la pandemia no se pudo celebrar el certamen como en años anteriores para elegir a una ganadora. Por lo tanto, la organización Miss República Dominicana Universo designó a la joven de piel canela y ojos color miel como la nueva soberana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tomamos la decisión de enviar una representante aún cuando las condiciones, ocasionadas por la COVID-19, no son las mejores”, Expresó Magalis Febles, directora de dicha entidad, en un comunicado enviado al periódico El nuevo diario. “Lo cierto es que el país se beneficia mucho de la promoción que recibe a nivel internacional y tomando en consideración los esfuerzos que está haciendo el gobierno para levantar la economía y promover el turismo a nivel internacional, no creímos justo que estando la competencia a un 90% de selección, porque el concurso del Miss Universo está programado para realizarse, que la RD quede fuera de la competencia”. Jiménez es hija de padre dominicano y madre puertorriqueña, lo que le permitió en el 2017 participar en el certamen de Miss Puerto Rico, en que quedó como segunda finalista. Incluso, el año pasado la joven participó en el certamen de Miss República Dominicana Universo representando la provincia de La Romana, pero no resultó ganadora. ¿Qué te parece la nueva reina de Quisqueya?

