Las tres rutinas de ejercicios que le han dado a Kimberly Dos Ramos el mejor cuerpo de la televisión La guapa venezolana encontró la fórmula perfecta para tener semejante figura Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las famosas siempre han procurado mantener una buena figura, en especial si tiene un proyecto en puerta o si ya lo están realizando. Y es que ellas saben muy bien que además de tener una buena alimentación y hacer ejercicios, las ayuda a mantenerse saludables, también les garantiza seguir teniendo esas figuras envidiables. Pero, no podemos negar que con la locura que ha sido este año, muchos, incluyendo famosos, se han volcado al ejercicio y hemos visto transformaciones como la de Gaby Espino, quien ha sorprendido a todos no solo con su increíble pérdida de peso, sino también con sus tonificados músculos. ¿Otra que le está siguiendo los pasos? Su paisana Kimberly Dos Ramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como hemos visto en sus novelas, las alfombras y en las redes sociales, la actriz venezolana tiene una de las mejores figuras del mundo del espectáculo y resulta que uno de sus secretos es el entrenador Alexfitbox, el mismo joven que está trabajando con Espino. De hecho, hasta las hemos visto juntas haciendo las fuertes rutinas del plan #Estalle que creó el entrenador, las cuales se llevan a cabo al aire libre y usando algunos artículos como pesas pequeñas y guantes de boxeo. Lo curioso es que Dos Ramos también hace pilates con Ananda Pilates, la misma entrenadora que usa Espino y quien ha sido una pieza clave en su transformación. Ahora bien, la rubia no se conforma con hacer el intenso entrenamiento con Alexfitbox y la rutina de pilates, sino que además aprovecha sus paseos en patines para también hacer algunos ejercicios. Gracias a las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram, hemos podido apreciar cómo la ojiverde se ejercita mientras patina. Con sus patines, la hemos visto haciendo sentadillas y otros movimientos rápidos y fáciles que nosotras también podemos hacer al aire libre. Sin duda, la actriz tiene muy claro lo que tiene que hacer para verse tan espectacular. Y la verdad es que no está tan fácil. Lo que sí se nota es que todo su esfuerzo ha valido mucho la pena. ¿Te animarías a seguirle los pasos?

