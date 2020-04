La receta casera de Kim y Kourtney Kardashian para que te crezca más el pelo Las hermanas más televisivas confiesan uno de sus secretos para presumir de melena espectacular y es mucho más fácil y barato de lo que piensas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo que cause envidia de las Kardashian, además de sus armarios y cuentas bancarias, es el pelazo larguísimo y super brillante que suelen presumir en todas sus apariciones públicas. Si eres fan de sus melenas, apunta esta receta casera que Kourtney, la mayor de las hermanas más televisivas, ha compartido en su página web Poosh, en la que publica sus rutinas, recetas y productos favoritos de belleza. ¡Y no cuesta una fortuna! Se trata de una mascarilla casera que según dice ha aprendido de Kim, que lleva tiempo poniéndola en práctica y asegura queda notado una diferencia en el grosor y el crecimiento. ¡Mira los ingredientes que necesitas para copiársela! Image zoom Jackson Lee/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La clave es el agua de arroz, un ingrediente que lleva utilizándose desde hace siglos en los cuidados de belleza y salud en muchas culturas asiáticas. El secreto está en las vitaminas, aminoácidos, ácido fólico, magnesio y selenio que tiene este ingrediente natural. Además de una taza de arroz orgánico solo necesitas agua para completar la mezcla. El paso a paso: Enjuaga bien el arroz crudo y cuando termines escurre el agua. Después, deja el arroz limpio en un bol, añádele una taza y media de agua y déjalo reposar (el tiempo que quieras entre una y 24 horas). Vuelve a escurrir el arroz y guarda el agua. Utiliza tu champú habitual y enguata bien el cabello. Después aplica el agua de arroz en el pelo y el cuero cabelludo y déjalo actuar unos 20 minutos y aclara. ¡Listo! Advertisement

Close Share options

Close View image La receta casera de Kim y Kourtney Kardashian para que te crezca más el pelo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.