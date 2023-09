Kim y Khloé Kardashian, North West y Penélope Disick lucen coordinadas en plata para ver a Beyoncé Las hermanas hicieron del concierto un asunto de familia y cumplieron con la petición de la cantante, al asistir vestidas de plateado. ¡Mira sus looks! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kardashian looks plateados concierto Beyonce Credit: Instagram Parece que las celebridades dividen su tiempo libre entre ir al concierto de Karol G y el de Beyoncé, pues ambas han contado entre las filas de fanáticos con numerosos rostros conocidos. En el caso de la Diva estadounidense, aprovechó su cumpleaños a comienzos de agosto para pedir a sus seguidores que eligieran atuendos de color plata, un tono muy presente en su vestuario, para ir a los conciertos de su tour Renaissance. "La temporada Virgo ha llegado. Esta gira ha sido una gran alegría y, a medida que nos acercamos al último mes, mi deseo de cumpleaños es celebrarlo con ustedes vistiendo sus trajes plateados más fabulosos", compartió a través de Instagram. "Nos rodearemos de una deslumbrante bola de discoteca humana cada noche, cada uno reflejando la alegría del otro". Por supuesto, todos sus fanáticos han cumplido con la petición. Las últimas en hacerlo han sido las hermanas Kim y Khloé Kardashian, quienes compartieron un divertido video en su camino al concierto, en compañía de North West y de Penélope Disick, la hija mayor de Kourtney. Kardashian looks plateados concierto Beyonce Credit: Instagram En las imágenes, la empresaria de SKIMS porta una original parte de arriba formado por grandes cristales, que parece un gargantilla de tres vueltas y un top bandeau. Kardashian looks plateados concierto Beyonce Credit: Instagram Su primogénita North, quien llevaba el cabello peinado en numerosas trenzas adornadas con abalorios de color plata, lució un vestido plateado de manga corta de Diesel, con una gargantilla de cristales, un look muy parecido al de su prima, Penélope Disick, hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick, quien vistió un top sin mangas con la D de Diesel en el pecho y una falda estilo pareo, además de una gargantilla brillante. Kardashian looks plateados concierto Beyonce Credit: Instagram Por su parte, Khloé optó por un top blanco y pantalones acampanados plateados, varias gargantilla de eslabones gruesos cuajados de diamantes, un colgante en forma de cruz y un bolsito Balenciaga a juego. Kardashian looks plateados concierto Beyonce Credit: Instagram En el concierto se juntaron con la matriarca del clan, Kris Jenner, quien por supuesto también cumplió con la etiqueta del evento, con una cazadora estilo biker en plata y un bolso con estoperoles a juego. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros famosos que han ido a ver a Beyoncé a lo largo de su gira han sido Vanessa Bryant, con su hija Natalia quien trabaja para la cantante; Lauren Shanchez y Jeff Bezos, el príncipe Harry y Megan Markle, Diego Boneta y Renata Notni, Shakira y hasta la propia Madonna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim y Khloé Kardashian, North West y Penélope Disick lucen coordinadas en plata para ver a Beyoncé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.