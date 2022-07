Comparan la entrepierna de los bikinis de Kim y Khloé Kardashian tras debate por el tamaño de su vagina Una usuaria de TikTok ha comparado la cobertura de la parte de abajo de dos bikinis, uno de Skims Swims y otro de Good American, con resultados sorprendentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que las hermanas Kardashian nos dieran mucha envidia con sus vacaciones familiares en las Islas Turcas y Caicos, y pudiéramos ver en acción tanto los bikinis de Skims Swim, la marca de Kim, como de Good American, de Khloé, una usuaria de TikTok dedicada a la moda plus size, ha decidido comparar por sí mismas la cobertura de ambas prendas. Como bien recordarán los admiradores del clan, el pasado abril Khloé, se quejó en el show de telerrealidad que sigue a la familia, de la escasa cobertura de la entrepierna que ofrecía uno de los bodies de su hermana, sugiriéndole a la empresaria que añadiera un poco más de cobertura. "Ustedes saben que siempre se han burlado de mí por tener una vagina más grande que muchas", comentó Khloé mientras almorzaba con Kim y Kourtney en un restaurante. "¿Es que esto está supuesto solo a cubrir mi clítoris? La parte de la vagina necesita más tela, [necesita ser] un poco más ancha", dijo la mamá de True Tompson, que pronto se convertirá en madre de un varoncito vía vientre subrogado. Uno de los reclamos de la marca de prendas moldeadoras de la ex de Kanye West es que "proporcionan soluciones para todo el mundo", con un rango de tallas que abarca desde la XXS a la 4X, pero al parecer este aspecto no lo habían tenido en cuenta pues después de la queja de Khloé, varias usuaria mostraron estar de acuerdo con su opinión demandando "más tela" en la zona íntima. Mientras tanto, los fanáticos de Khloé llevan un tiempo alabando las prendas de su marca Good American, disponibles desde la talla 00 a la 32 plus, y su cobertura, más realista que las de su hermana. En especial la línea Always Fit Swim, diseñada para cambiar de talla igual que el cuerpo fluctúa de forma. La socialité es la mejor embajadora para su marca, y no ha dudado en compartir nuevas imágenes del viaje, sumergida en las aguas cristalinas y con un favorecedor traje de baño fucsia. Ahora un video en TikTok ha comparado el tallaje de las partes de abajo de los bikinis diseñados por Kim y por Khloé y hemos podido apreciar las diferencias. Su creadora, de nombre McKayla, comenzó su cuenta para ayudar a las mujeres de tallas grandes a sentirse con la confianza suficiente para lucir lo que deseen. En este video sujeta un par de braguitas de cada marca y pregunta "¿Qué hace a estos bañadores diferentes?" Viendo la comparación, es evidente que los de Khloé proporcionan mucha más cobertura en la zona de la entrepierna, y numerosas usuarias de la plataforma decidiendo a compartir sus pensamientos al respecto. @@makingitmckayla "Literalmente Khloé le habló a Kim sobre la cobertura, así que no me extraña que la de marca de Khloe siente mejor" o "Khloé es una mujer real por hablarle de eso a Kim en el show". Curiosamente, meses después de que se grabase el episodio en el que Khloé hizo estos comentarios, Kim compartió en sus historias de Instagram una buena noticia al respecto. "Khloé es tu día de suerte", escribió en junio junto a la foto de una de sus fajas. "Estoy en un meeting de diseño de Skims y vamos a hacer más ancha la parte de la vagina solo para ti". Aunque al mostrar el rediseño sus seguidoras no quedaron muy impresionadas. "Kim haciendo que ensanchan la entrepierna para Khloé y su vagina gorda… perdona pero si esto es ancho, ¿qué era antes? ¡Esto es lo que debería haber sido! ¡Esto es normal!", escribió una usuaria. Hay que recordar que el pasado septiembre la menor del clan, Kylie Jenner, fue muy criticada por su línea de baño Kylie Swim, que muchas acusaron de falta de calidad en los acabados, la transparencia de los tejidos y un corte que solo se ajustaba a la silueta de la propia empresaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que queda claro es que cada hermana diseña para públicos y cuerpos diferentes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Comparan la entrepierna de los bikinis de Kim y Khloé Kardashian tras debate por el tamaño de su vagina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.