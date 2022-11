Kim Kardashian vuelve a editar sus fotos y lo hizo tan mal que sus fans se dieron cuenta ¿Puedes ver los errores? La empresaria ya ha sido acusada en varias ocasiones de editar sus fotos muy mal, tanto que sus seguidores de inmediato se han dado cuenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que para las Kardashian, en especial para Kim, una de las cosas más importantes es su figura y no es para menos. Las llamativas curvas de la empresaria la ayudaron a convertirse en una de las mujeres más copiadas y admiradas del mundo y también una de las más criticadas. Cuando empezó su carrera en la televisión con Keeping Up with the Kardashian, la socialité era una de las pocas mujeres que presumía de su trasero, del cual siempre ha estado orgullosa. Incluso, cuando su popularidad fue subiendo, fueron muchas las mujeres que recurrieron a cirugías estéticas para lucir como ella. Es por eso que mantener la figura y siempre lucir prácticamente perfecta, es una de sus obsesiones. Ahora bien, eso la ha llevado a pasar varias situaciones penosas. Y es que resulta que en varias ocasiones la empresaria le ha hecho arreglos a las fotos que publica en su cuenta de Instagram y los fanáticos se han dado cuenta. Eso precisamente fue lo que pasó en su más reciente publicación. Recientemente la empresaria publicó una serie de fotos para promocionaba su nueva colección para las fiestas. En ellas Kardashian aparece con un diminuto bikini, de su marca Skims, que deja muy poco a la imaginación. El problema es que al parecer algunas esas imágenes estaban arregladas, pero no muy bien por lo que sus seguidores notaron varios errores de inmediato. En la foto principal del carrrusel se ven lo que serían dos muslos derechos (en la parte de adentro), uno más pequeño que el otro. También hay una imagen en la que se le ve una cintura diminuta, mientras que en su reflejo en el espejo, no la tiene tan pequeña. Kim Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kim kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kim kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian En otra de las fotos su cadera y trasero lucen superpequeños o mejor dicho, toda su figura luce bastante delgada, mientras que la imagen que se aprecia por el espejo que se encuentra detrás de ella, luce bastante protuberante y ancha. Si bien sus fanáticos empezaron a decirle que volvió a cometer un error al editar sus fotos, a muchos de ellos no les sorprendió porque ya saben que Kardashian está acostumbrada a hacer esto y obviamente está muy lejos de ser una experta. ¿Puedes ver el error en las fotos?

