Kim Kardashian tiene que dar saltitos para subir una escalera por llevar un vestido ajustado Kim Kardashian dio mucho de qué hablar mientras caminaba con un encorsetado vestido de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian haría todo lo que esté a su alcance para lucir bien y así lo ha dicho en más de una ocasión. Ahora, en una de sus apariciones en la Semana de la Moda de Milán, la socialité dio mucho de qué hablar mientras caminaba con un encorsetado vestido de Dolce & Gabbana que levantó muchas reacciones. Todo sucedió cuando la más famosa de las Kardashian se puso un maxivestido plateado que usó en una fiesta luego del desfile, y que prácticamente no la dejaba dar un paso. La prenda que usó la también empresaria, completamente ajustada a su cuerpo, tenía además cientos de joyas brillantes, llevaba cordones a ambos lados del cuerpo, un corsé entrecruzado en el pecho y le llegaba un poco más abajo de los tobillos. @@steph_shep Pero las miradas giraron hacia el vestuario de Kim luego de que su asistente y amiga Stephanie Shepherd colgaran un video en TikTok en el que la famosa aparecía haciendo mil malabares para poder caminar y subir una escalera, ya que el vestido apenas la dejaba moverse. A Kim se le vio dando saltitos para poder avanzar, e incluso su hermana Khloé en un momento la ayudó levantando el vestido para que pudiera avanzar, mientras preguntaba si había un ascensor en el lugar. Por si fuera poco Shepherd le agregó al video una graciosa música, que junto a las imágenes hicieron que muchos se divirtieran con lo sucedido. Pero no solo se divirtieron los seguidores, sino que la propia Kim apareció luego riéndose de todo el trabajo que pasó para poder lucir como una reina. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Daniele Venturelli/WireImage "Me encanta la pasión y el afán de Kim por la belleza. La belleza es dolor y ella lo demostró. Impresionante", "Dios mío, Kim hará cualquier cosa por la moda… y debo respetarla por eso", "Así es como sé que es un ser humano normal, si yo fuera ella, buscaría a alguien que me cargara", "Los videos son divertidos y refrescantes para Kim", dijeron algunos internautas tras ver las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian está tan obsesionada con la idea de lucir perfecta que en una ocasión aseguró que sería capaz de comer excrementos con tal de lucir joven. "Si me dijeras que literalmente tendría que comer caca todos los días y que me vería más joven, quizás podría", aseguró Kardashian en una entrevista con The New York Times. "Amo intentar cualquier cosa que te haga sentir y ver joven", añadió.

