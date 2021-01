Close

Kim Kardashian acaba de vender parte de su compañía de belleza por $200 millones Kim es la segunda de la familia en vender parte de su compañía a Coty. la primera fue Kylie Jenner. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya todos sabemos, la fortuna de Kim Kardashian se multiplicó después de que la empresaria creara su compañía de cosméticos con la que ha lanzado un sin número de colecciones de maquillaje, al igual que fragancias y una línea de fajas. Con su empresa, Kardashian pasó de ser una chica famosa por un show de telerrealidad, a toda una empresaria que compite con las más grandes e importantes marcas del mundo de la belleza. La empresaria ha llevado su compañía a tal nivel que acaba de vender una parte de la misma por una suma que ha dejado a muchos boquiabiertos. Hace unos meses se había rumorado que Kardashian ya estaba hablando con la compañía Coty para vender parte de su empresa, pero fue hasta ahora que cerraron el trato. Después de pagar $200 millones, Coty -empresa dueña de marcas como Sally Hansen, Cover Girl, Calvin Klein, Gucci, entre otras-, ahora es dueña del 20% de KKW Beauty. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy muy orgullosa de la manera en que KKW Beauty ha crecido en estos cuatro años y estoy deseando trabajar con Coty en esta nueva etapa de innovación, avance y también en el lanzamiento de nuevos productos para los clientes de todo el mundo”, dijo Kardashian en un comunicado. “Esta relación me va a permitir liderar el proceso de creatividad en el que me especializo, mientras me beneficio de los increíbles recursos de una compañía establecida como lo es Coty”. Por su parte Coty planea expandir la compañía añadiendo más productos, como una línea para el cabello, otra para el cuidado de la piel y también para las uñas. Además, van a desarrollar más los productos ya existentes. Eso sí, Kim no es la primera de la familia en hacer una alianza tan poderosa con dicha compañía. En el 2019, Kylie Jenner le vendió el 51 % de Kylie Cosmetics a Coty por la suma de $600 millones. Vaya manera de negociar. Sin duda alguna, las hermanas Kardashian/Jenner saben muy bien como multiplicar su dinero.

