Kim Kardashian comparte un tutorial de cómo usar su nueva cinta adhesiva para los senos Ambos productos salen a la venta este 14 de noviembre. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como ya debes saber, en menos de 24 horas Kim Kardashian lanzará al mercado su nuevo producto, uno que ya está dando muchísimo de qué hablar y no es para menos. La empresaria tuvo la genial idea de crear cinta adhesiva para los senos en diferentes tonos de piel y por supuesto ahora todas la queremos. Este innovador producto, uno que ya existía, pero no tan fácil de usar y mucho menos tan conveniente, promete mantener los senos en su lugar y encima luciendo increíble. Pero tenemos que admitir que no todas sabemos cómo usar esto de la manera correcta. Pero no te preocupes, por la misma Kim vino a nuestro rescate y ni corta ni perezosa publicó un tutorial bastante completo. “Hola chicas, estoy en mi clóset y les voy a enseñar como ponerse la cinta adhesiva en los senos con el tape de senos porque es algo que yo he usado por tantos años”, dice Kardashian en un video que publicó en las historias de su cuenta de Instagram. “Yo quería hacer estos increíbles colores que se disimulan mucho mejor que cualquier otro tape que yo he visto. El material queda mucho mejor en tu piel. Les voy a mostrar cómo y cuándo usarlo”. En la serie de videos que la empresaria publicó también explicó que llegó a usar cinta adhesiva regular, de la que se usa para cerrar cajas o paquetes, la cual le maltrataba muchísimo la piel. Es por eso por lo que decidió crear este producto, el cual viene en tres diferentes tonos de piel. Junto a la cinta adhesiva, Kardashian estará lanzando cobertores de pezones, los cuales también usa en el tutorial que realizó junto a una modelo. Según su explicación, el proceso es bastante fácil y rápido, y la verdad es que la diferencia que hace es verdaderamente notoria. Image zoom La socialité también enfatiza que llevar esta cinta no es incómodo, que además no maltrata la piel y que tampoco duele al retirarla. ¿Será? La cinta cuesta $36, el paquete de 5 pares de los cobertores cuesta $12, y ambos estarán disponibles este 14 de noviembre en Skims.com. Advertisement EDIT POST

