Este es el tratamiento favorito de Kim Kardashian para fortalecer su melena Le salvó su pelo cuando se lo tiñó de rubio By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No cabe duda de que cualquier producto que use Kim Kardashian, se convierte en un must para muchas chicas. Porque vamos a admitirlo, la piel y el pelo de la socialité siempre lucen increíble y todo gracias a los excelentes cuidados que les da. Sabemos que Kardashian tiene acceso a algunos de los productos más prestigiosos y costosos del mercado. Sin embargo, eso no la detiene cuando quiere tratar marcas con precios asequibles. Lo cierto es que la empresaria uso de todo, siempre y cuando la ayuden a mantenerse luciendo regia como siempre. Hay una marca en la que siempre ha confiado para restaurar su melena cuando se la tiñe, sobretodo las veces que se ha teñido de rubio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de la marca de productos para el cabello Olaplex, conocida por sus potentes fórmulas que ayudan hasta al cabello más maltratado, en especial cuando se está rompiendo o cayendo debido a tantos procesos. De hecho, cuando se puso el pelo rubio, Kardashian le confesó a la revista People, que usaba el Hair Perfector No. 3, de Olaplex. “Uso este producto para fortalecer mi cabello”, dijo. Pero no solo Kardashian ama esta marca. Sus hermanas Kylie Jenner y Khloé Kardashian, también se han declarado fanáticas, y otras famosas como Drew Barrymore, Chrissy Teigen y Emma Roberts también están en la lista de las que no pueden vivir sin ellos. Image zoom Cortesía Hair Protector No. 3, de Olaplex. $28. Sephora.com. Image zoom Cortesía No.4 Bond Maintenance Shampoo, de Olaplex. $28. Sephora.com. Y es que estos productos fueron creados por dos químicos y contienen los mismos potentes ingredientes que tienen los productos de la marca hechos especialmente para el uso de los profesionales en los salones. Además del producto favorito de Kim, la marca también ofrece champú, acondicionador, tratamiento leave-in y un aceite reparador. Todos excelentes y efectivos para obtener la mejor melena de tu vida. ¡A probarlos!

