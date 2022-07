El tratamiento de cabello favorito de Kim Kardashian está en rebaja durante el evento Prime Day de Amazon Además de Kim, Khloé, Kylie, Chrissy Teigen y Emma Roberts, son fanáticas de este potente producto. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que cualquier producto que use Kim Kardashian, se convierte en un must para muchas chicas. Y es que tenemos que admitir que la piel y el pelo de la socialité siempre lucen increíbles, eso gracias a los excelentes cuidados que les da. No es un secreto que la empresaria tiene acceso a los productos más prestigiosos y costosos del mercado y obviamente eso ayuda mucho a la hora de buscar los mejores productos y tratamientos para mantenerse siempre fabulosa. Por suerte, muchos de esos productos que usa la socialité están al alcance de todas nosotras. Entre esas líneas que ama está Olaplex, una de las mejores para tener un cabello saludable, conocida por sus potentes fórmulas que restauran hasta al cabello más maltratado, en especial después de teñirlo. Uno de los productos favoritos de la marca es el Hair Perfector No 3, un tratamiento que según sus propias palabras, usa para fortalecer su melena. Es precisamente este increíble tratamiento el que en este momento está en rebaja. Gracias a los increíbles descuentos que tiene Amazon, gracias a su popular evento Prime Day, en el que cientos de productos de belleza, al igual que ropa, accesorios, y artículos para el hogar, entre muchas otras cosas, tienen increíbles descuentos. Este producto en específico se usa antes del champú y ayuda a que el cabello no se rompa, lo restaura desde la primera aplicación y mejora su textura. Es perfecto para las chicas que se tiñen el cabello, en especial las que optan por el rubio o cenizo. Contiene aceite de jojoba y ale vera, además del ingrediente especial patentado por la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Olaplex Credit: Cortesía Además de Kim, sus hermanas Khloé y Kylie también son fanáticas de este reparador, al igual que otras famosas como Chrissy Teigen y Emma Roberts. Si tienes el cabello teñido, quebradizo, reseco y realmente muy maltratado, este producto será tu salvación. Si quieres el set de champú y acondicionador, estás de suerte porque también tienen descuentos. Aprovecha los especiales del Prime Day, julio 12 y 13 en amazon.com y ahorra.

