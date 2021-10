La transformación del cabello de Kim Kardashian Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian cabello Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images A través de los años, hemos visto a la estrella luciendo todo tipo de estilos. ¡Aquí tenemos nuestros favoritos! Empezar galería Estilo clásico Kim Kardashian cabello Credit: Ray Tamarra/Getty Images En sus primeras alfombras, a la mamá de cuatro le encantaba elegir estilos con inspiración del viejo Hollywood. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Flequillo chic Kim Kardashian cabello Credit: Jason LaVeris/FilmMagic ¿Se acuerdan cuando Kim K tenía flequillo? La empresaria ha probado este estilo varias veces. 2 de 10 Ver Todo Diva dorada Kim Kardashian cabello Credit: Steven Lawton/FilmMagic Después de dar luz a su hija mayor, North West, vimos a Kim rubia por primera vez. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Todo volumen Kim Kardashian cabello Credit: Valerie Macon/Getty Images En el 2015, dejo atrás el cabello largo y optó por este corte por encima de sus hombros. 4 de 10 Ver Todo Rubio platino Kim Kardashian cabello Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images ¡Qué cambio! Nos sorprendió a todas cuando la vimos súper rubia como una Barbie. 5 de 10 Ver Todo Cola lisa Kim Kardashian cabello Credit: Frazer Harrison/Getty Images Uno de los looks que más le gusta a Kim es una cola de caballo bien lisa. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Wet look Kim Kardashian cabello Credit: Mike Coppola/Getty Images for People.com Kim ha sido de las celebridades que más ayudó a popularizar este estilo muy sensual. 7 de 10 Ver Todo Bob perfecto Kim Kardashian cabello Credit: Frederick M. Brown/Getty Images Nunca falla con estos estilos modernos que acentúan su rostro. 8 de 10 Ver Todo Onda platinada Kim Kardashian cabello Credit: Gary Gershoff/WireImage En el fashion week de Nueva York en el 2017, estrenó un tono más claro que nunca. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Al natural Kim Kardashian cabello Credit: Raymond Hall/GC Images Ahora por lo regular hemos visto a Kim luciendo su cabello largo y alisado en un tono casi idéntico a su color natural. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

