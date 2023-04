Kim Kardashian se transforma en la Power Ranger rosa ¡copia su look por $128! La empresaria ha compartido una imagen con un empoderador look fucsia con un enterizo de su marca SKIMS y altísimas botas. ¿Te atreves? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Recuerdas a los Power Rangers? Depende de tu generación seguro has disfrutado de sus aventuras en televisión ¡e incluso has jugado a metamorfosearte! Parece que Kim Kardashian ha hecho sus sueños realidad con uno de sus últimos looks totalmente en rosa y posando con la seguridad de una guerrera frente a la cámara. "Hecho curioso: el nombre del Power Ranger rosa es Kimberly" escribió la empresaria bajo la imagen que acumula más de 1 millón de "me gusta". Para copiar el estilo de su tocaya, la mamá de cuatro vistió un ajustado enterizo de cuello redondo sin mangas, de color fucsia metalizado y botas fruncidas altísimas, hasta la cadera, de tacón y del mismo color que el mono. Kim Kardashian Power Ranger rosa copia look Credit: Instagram Con la melena azabache suelta, la estrella de telerrealidad completó su atuendo, con una carterita plateada y lentes de sol futuristas. Kim Kardashian Power Ranger rosa copia look Credit: Instagram Si eres atrevida, te encanta el rosa y quieres copiar su look, estás de enhorabuena porque el enterizo es una pieza de su marca de ropa SKIMS, y está disponible por $128 dólares. Y si te gusta el estilo pero no te gusta llamar tanto la atención, también tienes disponible el Shine Jeresey Mock Neck Sleeveless Catsuit en color arena, gris ceniza y negro. Kim Kardashian Power Ranger rosa copia look Credit: Cortesía Además, como toda su colección, puedes elegir entre un amplio rango de tallas que van de la XXS a la 4X. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque nos tememos que las botas y la cartera no serán tan económicas, la prenda protagonista es más asequible y con ella podrás crear un look espectacular. ¿Te lo pondrías? ¡Pink power!

