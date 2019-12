¡Omg! Este top de Kim Kardashian es de piel de cocodrilo y cuesta $60,000 El top vintage es del diseñador Roberto Cavalli. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hablar de Kim Kardashian o de cualquiera de sus hermanas, es hablar de fama y mucho dinero. Y es que la familia Kardashian/Jenner se ha dedicado a hacer una gran fortuna que les permite darle todos los lujos que se les antojen. Viajan a todos lados en avión privado, se hospedan en los hoteles más lujosos y llevan las últimas piezas de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Cuando se trata de mostrar todo lo que tienen, ellas son las expertas. Sus armarios son de ensueño, sobretodo por la colección de bolsos que tienen. Incluso, algunas de las piezas que llevan son hechas especialmente para ellas o son sacadas de las colecciones vintage solo para que alguna de ellas las lleve. ¿Una de las más consentidas por los diseñadores? Sin duda, Kim Kardashian. Es precisamente la empresaria quien está en boca de todos por su más reciente look. La socialité fue fotografiada con un look que además de sexy era supercostoso. La socialité llegó al club The Blind Dragon en Los Ángeles ataviada un increíble top vintage tipo corsé de piel de piel de Cocodrilo, del diseñador Roberto Cavalli. Esta pieza fue creada a principio de la década de primera década de 2000 y en este momento está valorado en $60,000. ¡Wow! Image zoom Para combinar la exclusiva y llamativa pieza, Kardashian eligió una minifalda rojo vino de charol y sandalias cremas atadas al tobillo de Manolo Blahnik que cuestan $785. La verdad es que como siempre la empresaria lució regia, pero no podemos negar que el material de su top luce muy real y no estamos seguras si eso nos encanta. ¿Qué opinas? Advertisement

