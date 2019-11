Kim Kardashian ahora venderá cinta adhesiva para los senos Cada rollo costará $36. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como ya el mundo entero sabe, hace poco Kim Kardashian lanzó su línea de fajas, con la que al principio se vio envuelta en tremenda controversia gracias al nombre que eligió -su primera opción fue Kimono-. Dejando eso atrás y de paso cambiando el nombre a Skims, la empresaria lanzó su línea, la cual hasta ahora ha tenido muchísimo éxito. Y es que desde que empezó a hablar de dicho proyecto, recibió un gran apoyo de parte de sus de 100 millones de seguidores. No es para menos porque las piezas son muy convenientes para las chicas que usan ropa ceñida y para las que quieren usar ciertos estilos sin dejar de ponerse una faja que las estilice, tal y como lo hacen Jennifer López y Beyoncé, a quienes hemos visto llevando piezas de la marca Spanx. También para las mujeres que quieren ocultar los rollitos sin estar incómodas. Ahora, Kardashian se prepara para lanzar otro producto que seguro revolucionará el mercado. Según un video de la socialité subió a su cuenta de Instagram, el próximo producto que lanzará será para los senos y es muy original. Muy pronto podrás comprar tape o cinta adhesiva para mantener los senos en su lugar y sobretodo luciendo más perfectos que nunca. “Chicos hoy estoy muy emocionada porque estamos anunciando que estamos lanzando tape para los senos y lo estamos lanzando en tres diferentes tonos de nude”, explica Kardashian en el video que subió a la cuenta de Skims. “Normalmente cuando ves cintas como estas solo vienen en un solo color. Este material es supersuave y bastante elástico. Pero no con demasiado elástico porque quieres que aguante. Tiene la elasticidad perfecta. He estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo y nunca lo he visto en diferentes tonos”. Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Durante el video, la empresaria también anunció que estará lanzando cobertores para los pezones. “También estaremos lanzando cobertores de pezones en tienen la forma perfecta”, dijo. Los nuevos productos saldrán al mercado tan pronto como este próximo 14 de noviembre en Skims.com. La cinta adhesiva costará $36 y los cobertores de pezones $12. ¿Los comprarías? Advertisement EDIT POST

