Este ingrediente de belleza le ha "salvado la vida" a Kim Kardashian

Si hace unos días te contábamos que Thalía era la última famosa en reconocer que usa productos con CBD en su rutina de belleza, hoy hemos sabido que la mismísima Kim Kardashian también es fan de este ingrediente de moda en el que también confían otras celebs como Jennifer Anniston, Mandi Moore o el ángel de Victoria´s Secret Alessandra Ambrosio.

A diferencia de para el cuidado de la piel, la estrella de Keeping up with the Kardashians ha compartido en una entrevista con PEOPLE que, aunque no le gusta fumar cannabis, el aceite que tanto se ha popularizado en cosmética le ha ayudado mucho a encontrar el equilibrio en su ocupadísimo día a día.

“[Fumar] no es lo mío. Me aficioné al CBD hace unos meses. Me salvó la vida”, cuenta en la entrevista. “Incluso para dormir. Me gusta [en forma de] gominolas. Tomo un poco y me duermo. No creo que vuelva a tomar Xanax o Ambiente nunca más”.

Image zoom James Devaney/GC Images

Pero, ¿qué tiene de milagroso este componente? “El CBD es uno de los más de 100 compuestos químicos que tiene el Cannabis, la planta del cannabis o marijuana como la conocemos popularmente”, explicaba Elsa Navarro, Gerente Unidad de Piel de la marca Khiron, a nuestra colaboradora de belleza Kika Rocha. “El CBD es uno de los componentes que no tiene el efecto psicoactivo que siempre ha causado temor. Al contrario, lo que se ha descubierto es que tiene una cantidad de beneficios médicos y ahora en el mundo de la belleza lo estamos aceptando como un nuevo ingrediente activo”.

Además de relajar, como el uso que le da Kim Kardashian, entre esos beneficios incrementa la firmeza y elasticidad de la piel y una acción antioxidante incluso más potente que la vitamina D. “Es maravilloso para combatir las ojeras por su capacidad antiinflamatoria”, explica Navarro.