Mira cómo lucen las piezas de la colección que lanzará Skims junto a Fendi Kim Kardashian ya nos está dando una probadita de lo que incluye la esperada colección y las piezas están increíbles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Kim Kardashian no para de trabajar para hacer crecer su imperio. La empresaria tampoco pierde la oportunidad de crear nuevos e innovadores productos y hacer interesantes colaboraciones. La socialité ha hecho colaboraciones con todas sus hermanas y con celebridades, siendo la más reciente, la que hizo con el famoso florista Jeff Leatham. Ahora Kardashian se anota otro gol con una de sus colaboraciones más increíbles. Resulta que su marca Skims se acaba de unir a Fendi para lanzar una muy provocativa colección capsula. Kim Jones, director creativo de la marca italiana, y Kim Kardashian, unieron fuerzas para crear una colección que incluye desde ropa interior hasta trajes de baño. En la colección, que es de edición limitada, puedes encontrar sensuales tops, vestidos ceñidos y medias, al igual que trajes de baño de una pieza y abrigos acolchados. Lo más interesante es que la mayoría de las piezas vienen con el logo de ambas marcas. Eso sí, si no eres de los que les gusta usar logos, también vas a encontrar algunas piezas sólidas. Si bien la colección sale a la venta el próximo 9 de noviembre en fendiskims.com ya la empresaria ha empezado a publicar fotos luciendo piezas de la colección y por lo que hemos visto, las piezas están muy cool y estamos seguras de que se venderán como pan caliente. ¿Te gustan?

