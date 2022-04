¿Lista para el altar? Kim Kardashian posa con sensual vestido blanco de inspiración nupcial La socialité muestra sus curvas en un revelador diseño satinado que engaña a la vista, pues de espaldas parece que lleva solo una falda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No, no es magia. A primera vista parece que Kim Kardashian, posando frente a una pared de mármol azul con vetas doradas, no lleva más que una falda satinada de color blanco, mostrándose desnuda de cintura para arriba. Pero al girarse vemos que se trata de un revelador diseño en forma de T que cubre sus senos y también parte de su vientre, con grandes aberturas a los lados que dejan al aire sus costillas. ¿Cómo se sujeta esta pieza? Con una tira transparente que cruza su espalda. La empresaria ha posado con este diseño blanco satinado, hecho medida según reporta Vogue, inspirado en el vestido de Stephen Sprouse que Carmen Electra vistió en los premios MTV de 1998. "Tenía una tira transparente sujetándolo. Era un misterio cómo se mantuvo en su sitio", dijo la actriz a Vogue en 2017. "Mis pechos estaban como saliéndose del vestido y literalmente estuve en todas las listas de peor vestidas. Pero estaba mirando la foto hace poco y pensé 'es tan tapado para hoy en día'. En los 90 era muy difícil si querías llevar ropa sexy". Kardashian está más que acostumbrada a presumir sus sinuosas curvas en ajustados modelos como el que luce en las instantáneas. Con el cabello suelto, ligeramente ondulado, y un maquillaje que resaltaba sus ojos ahumados, rostro bronceado y labios nude, la empresaria mira sensual a la cámara mientras juega con su melena azabache. Con el texto "Love me for me, ok?" [queredme por mí misma, ¿vale?] acompañando a las fotografías, quien sabe si se está preparando para vestirse de blanco, pues cada día se le ve más enamorada de su pareja, el actor Pete Davidson. Kim Kardashian posa sexy vestido blanco Credit: Instagram/ Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images Considerada una referente en el mundo de la moda, recordamos que recientemente recibió el premio Fashion Icon en los People's Choice Awards, la socialité de 41 años después de presentar su línea de baño, ha develado la última campaña de su marca de ropa moldeadora SKIMS, con cuatro icónicas supermodelos: Alessandra Ambrosio, Tyra Banks, Heidi Klum y Candice Swanepoel. Una decisión, la de contar con cuatro exángeles de Victoria's Secret, que también ha sido presa de la polémica, pues a pesar de que la colección se llama Fits Everybody, critican que con esas maniquíes no existe mucha variedad de cuerpos. En ese aspecto, le está saliendo competencia, pues recientemente la cantante Lizzo anunció el lanzamiento de su firma Yitty, en la que sí muestra modelos de diferentes tallas para demostrar que efectivamente, sus diseños sirven y favorecen a todos los cuerpos. La madre de cuatro, que también se haya batallando las críticas por dejar que su hija North West se sentase en las rodillas de su novio, compartió con sus fanáticos algunos trucos para lucir sus nuevas prendas moldeadoras Barely There, y mostrar los brazos y muslos más lisos, sin celulitis, con ropa ajustada. En sus historias, y luciendo un sujetador y unas mangas, la estrella de telerrealidad aparece colocándose un bodysuit encima para lograr un efecto aún más estilizado. Kim Kardashian posa sexy vestido blanco Credit: Instagram Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su espacioso vestidor, Kardashian quien ya pronto estrena nuevo show junto al resto del clan, modela unos shorts de ciclista, una combinación, y una faja mientras resalta las virtudes de sus piezas.

