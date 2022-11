El look del día - noviembre 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Galilea Montijo, Kim Kardashian y Zoë Saldaña son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Clásica y elegante lució su majestad con este atuendo de pantalón gris, blusa negra de cuero y abrigo rojo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Zoë Saldaña Zoe Saldaña Credit: Raymond Hall/GC Images Captamos a la talentosa actriz en las calles de Nueva York ataviada con este look de falda rojo de vinilo, camisa blanca con corbata y chaqueta gris oversized. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group La socialité impactó con este look que incluye un sexy pantalón corto, top gris y abrigo largo de cuero. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima Credit: Dutch Press/The Grosby Group Quedamos fascinadas con este fabuloso look que llevó su majestad. 4 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Qué bello le quedó a la presentadora este moderno jumpsuit verde de un solo hombro y delicados vuelos. 5 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Andrea Meza La presentadora llevó el look perfecto para el otoño. ¿Te gusta? 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana se protegió del frío con este clásico abrigo negro, que combinó con pantalón negro skinny, suéter gris de cuello alto y tenis blancos. 7 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Muy sensual lució la presentadora mexicana con este revelador vestido fucsia de brillo. 8 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora combinó su femenino vestido fucsia de cuello alto y manga tipo globo, con botas negras a la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 28, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.