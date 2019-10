Kim Kardashian, Galilea Montijo y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. La Chiquibaby y Francisca Lachapel son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Kim Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La socialité paró el tráfico con este sexy look de ceñida falda negro midi y croptop con estampado animal. Advertisement Advertisement La Chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby La presentadora no pierde oportunidad de mostrar sus curas en Un nuevo día y este ceñido vestido a la rodilla es la prueba. ¡Regia! Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este coqueto minivestido con estampado animal de manga larga que portó la presentadora. Advertisement Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Con tremenda sonrisa y este hermoso conjunto rosado de pantalón y chaqueta, posó la presentadora para su foto del día. Isla Fisher Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La actriz acaparó miradas con este traje verde esmeralda con vuelos de Alexia María. Lili Estefan Image zoom Instagram/Lili Estefan Vimos a la presentadora disfrutando de una de las hermosas playas de Samaná en República Dominicana, ataviada con este veraniego vestido estampado con los hombros al descubierto. Advertisement Advertisement Advertisement Melii Image zoom John Parra/Getty Images for Spotify La cantante lució muy sexy con este minivestido a cuadros de un solo hombro. Karlie Kloss Image zoom Roy Rochlin/WireImage Elegante lució la modelo con este original vestido negro de una sola manga. Naomi Watts Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Fresca y radiante lució la actriz con este hermoso vestido con estampado floral. Advertisement Advertisement Advertisement Tyra Bancks Image zoom Mark Sagliocco/Getty Images) La legendaria modelo llegó a un evento en Nueva York con este look monocromático de pantalón cropped negro, top tipo corsé, chaqueta y botines. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

