Kim Kardashian juega a saltar la cuerda con las largas trenzas de su hija North, ¡mira el video! Al estilo de la princesa Rapunzel, la niña de 10 años luce un peinado que le llega hasta el suelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y North West Credit: Photo by Juan Ocampo/NBAE via Getty Images Las trenzas son indiscutiblemente uno de los peinados favoritos de las celebridades en el verano y la hija mayor de Kim Kardashian, North West, se unió a la tendencia, pero con una versión mucho más dramática y al estilo del personaje de Disney Rapunzel. La madre e hija protagonizaron un adorable momento juntas en el que saltaban a la cuerda. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la cuerda era precisamente el cabello largo de la niña que estaba trenzado con dos colas. Fue a través de la cuenta de TikTok que la empresaria compartió el video en el que disfrutaban de unas vacaciones en Japón. "Cuando tu cabello podría usarse como cuerda para saltar. Rapunzel Rapunzel salta por mi cabello", fue el mensaje que utilizó para acompañar el clip de unos ocho segundos. @@kimandnorth La pequeña fashionista de 10 años, también mostró su fabuloso peinado adornado con extensiones en rosa en la cuenta de Instagram de la socialité. En el clip, North luce un kimono azul marino adornado con detalles florales en rosa mientras camina por una habitación japonesa minimalista. Ambas han compartido con sus seguidores algunas de sus travesuras en el país asiático. En otro video, la pequeña llevó la misma camiseta de rugby a rayas que usó su padre durante un episodio de "TRL" en 2004. Kanye West North West Left: Credit: Photo by Theo Wargo/WireImage Right: Credit: TikTok: Kim and North La hija mayor del rapero éxitos como "Good Morning" y "Gold Digger" luce un polo naranja y azul de Ralph Lauren mientras canta y baila la canción "American Boy" de su padre con su mamá y sus amigos.

