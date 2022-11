De Salma Hayek a Kim Kardashian: los mejores looks de la gala LACMA Art+ Film 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Presley Ann/Getty Images for LACMA Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA (3) El evento patrocinado por Gucci y celebrado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles estuvo repleto de estrellas con fabulosos trajes de noche llenos de brillos, aberturas y transparencias. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Salma Hayek Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA Siempre glamorosa, la actriz mexicana acertó con este traje de brillos tipo columna, ceñido en la cintura, con efecto degradado, escote balconette y tirantes finos, con guantes largos a juego de Gucci. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA Fiel a su estilo para los grandes eventos, la empresaria optó por un vestido Balenciaga de cuero, muy ceñido, con los hombros marcados, corte sirena y cola. 2 de 12 Ver Todo Heidi Klum Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA La modelo y presentadora deslumbró con este traje de cuello halter de Rodarte con lentejuelas moradas que nos transportó a los años 70. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Jared Leto Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA El actor de The House of Gucci hizo honor a la firma y portó un traje de terciopelo púrpura con cristales bordados de la firma italiana, sin camisa, con guantes negros, un llamativo collar de diamantes y el cabello con mechas a juego con su atuendo. 4 de 12 Ver Todo Sydney Sweeney Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA Este romántico minivestido plisado en rosa bebé, con mangas con apliques florales y escote en V firmado por Giambattista Valli hizo lucir a la actriz de Euphoria como una bailarina moderna. Nos encantaron las plataformas de escarcha plateada. 5 de 12 Ver Todo Kendall Jenner Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA Muy original, la. modelo eligió este vestido de Burc Akyol con cuerpo de gasa y estratégicas tiras de terciopelo, y falda plateada de cintura baja. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA Siguiendo una de las tendencias de la temporada: las prendas con capucha, la brasileña sorprendió con este traje de dos piezas negro, con hombros estructurados y pantalón baggy de Jean Paul Gaultier, que completó con cinturón y botas metálicas. 7 de 12 Ver Todo Paris Hilton Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Presley Ann/Getty Images for LACMA La socialité brilló, literalmente con este conjunto negro con toques metalizados de Valentino. Con un top drapeado y una falda estilo pareo, Hilton lució mucha piel. 8 de 12 Ver Todo Olivia Wilde Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA Otra de las estrellas en apostar por las lentejuelas fue la directora, quien presumió silueta con este vestido recto con estampado en zigzag de Gucci con guantes rojos de látex. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrew Garfield Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA El actor eligió un traje de seda azul marino con pequeñas rosas estampadas en blanco de Gucci, que lució sobre una camisa amarilla. 10 de 12 Ver Todo Addison Rae Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Presley Ann/Getty Images for LACMA La estrella de las redes eligió este modelo vintage de Jean Louis Scherrer de brillos marrón chocolate con un profundísimo escote que acompañó con un collar. 11 de 12 Ver Todo Billie Eilish y Jesse Rutherford Mejores looks gala LACMA 2022 Credit: Michael Kovac/ Presley Ann/ Getty Images La cantante acudió con su pareja con quien posó así de calentita en la alfombra. Ambos de Gucci, con prendas recubiertas del logo de la marca, ella llevó un vestido de aire lencero con ribetes de encaje y un batín de seda, mientras que su novio luvió un pijama de aire clásico. A Elish no le faltaron ni el antifaz ni la manta, seguro que ni se tuvo que cambiar para irse a dormir. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

