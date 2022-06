¡Qué cool! Kim Kardashian estrena corte de pelo y tiene momento de "gemela" con Anna Wintour La empresaria compartió un épico selfie con la gurú de la moda para revelar su nuevo look para el verano. ¿Qué te parece? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian se une a la lista de famosos con selfies épicos en las redes sociales al compartir fotografías estrenando un nuevo look para el verano junto a la poderosa editora de Vogue, Anna Wintour. La mayor del clan Kardashian publicó dos imágenes en su cuenta de Instagram en las que ambas lucen sonrientes cortes de cabello similares, a la altura de los hombros. Kardashian optó por llevar el cabello rubio platinado y Wintour, con sus característicos anteojos de sol, mostró signos de paz para la cámara. "Gemelas Bobbsey", fue el mensaje que usó la empresaria y ex de Kanye West haciendo referencia a las novelas infantiles sobre dos pares de mellizos que eran inseparables. Según reportes de Daily Mail, la creadora de la marca para el cuidado de la piel SKKN se cruzó con la británica de 72 años el mismo día que grabó una entrevista del programa de televisión TODAY en Rockefeller Center en Midtown Manhattan durante su visita reciente a Nueva York. Cabe recordar que, en 2014, la directora artística de Condé Nast dijo que nunca se había tomado una selfie y "no tenía planes de comenzar". Sin embargo, al parecer ha cambiado de opinión ya que ha sido capturada en varios, incluyendo uno frente al espejo con su peluquero Andreas Anastasis, el hombre detrás de su famoso corte de pelo Bob. Kim Kardashian y Anna Wintour Kim Kardashian y Anna Wintour | Credit: Raymond Hall/GC Images; Bruce Glikas/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wintour no permitió que la socialité entrara al Met Gala hasta 2013 y fue al año siguiente que Kim engalanó una portada de Vogue, todo gracias a que estaba comprometida con el ahora padre de sus 4 hijos. "Kanye es un artista increíble y un provocador cultural, mientras que Kim, a través de su fuerza de carácter, ha creado un lugar para sí misma en el centro de atención del mundo, y se necesitan muchas agallas para hacer eso", escribió Anna en ese entonces. ¡Qué guapas quedaron!

