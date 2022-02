Kim Kardashian confiesa que casi no luce el comentado traje que llevó al Met Gala ¿Quién puede olvidar el look icónico que tapaba su cara? Ella misma dio detalles de qué sucedió Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Solo meses después de su divorcio de Kanye West, Kim Kardashian se ha convertido en la última estrella de una de las portadas más prestigiosas del mundo de la moda, Vogue. En la entrevista, la empresaria revela detalles sobre su vida con sus cuatro hijos y, por supuesto, su estilo y sus relaciones con sus marcas favoritas. En el último año, hemos visto a Kardashian vestida de Balenciaga constantemente. Por supuesto, el más famoso fue su atuendo de la gala del Metropolitan, una propuesta inesperada que cubría su cuerpo de pies a cabeza. Ahora, la fundadora de Skims revela que inicialmente, no quiso lucir el atuendo. "Luché contra la máscara. Yo decía, no sé cómo podría usar la máscara. ¿Por qué querría cubrirme la cara?" le dijo a Vogue. "Pero Demna [Gvasalia, director creativo de Balenciaga] y el equipo me dijeron: esta es una gala de disfraces. Esta no es una fiesta de Vanity Fair donde todos se ven hermosos. Hay un tema y tienes que usar la máscara. Ese es el look". Kim Kardashian, Met Gala 2021 Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente sabría instantáneamente que era Kim por su silueta", dijo el diseñador en la misma entrevista. "Ni siquiera necesitarían ver su rostro, y creo que ese es todo el poder de su celebridad, que la gente no necesita ver su rostro para saber que es ella".

