Kim Kardashian revela el vestido que lucía cuando quedó embarazada de su primera hija North West La estrella de telerrealidad le habló a su primogénita del traje azul que llevaba la noche de su concepción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que para muchas mujeres la maternidad es algo maravilloso y a menudo recuerdan detalles de su embarazo, como los antojos que tenían o los nombres que pensaron para sus futuros retoños. Pero por supuesto Kim Kardashian va más allá y entre sus recuerdos guarda -y comparte- hasta los detalles de la concepción de sus vástagos. La empresaria, en el último capítulo de la segunda temporada de su show The Kardashians (Hulu), le cuenta a su hija que recuerda el vestido exacto que llevaba cuando ella y su entonces novio, el cantante Kanye West, le concibieron. En el episodio, madre e hija están en la Semana de la Moda de París, en compañía de Kris Jenner y Olivier Rousteing, director creativo de Balmain y diseñador invitado de Jean Paul Gaultier, uno de los desfiles que no quisieron perderse en la capital francesa y al que asistieron con atuendos coordinados. Kim Kardashian recuerda vestido embarazo North Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images "North, conozco a Olivier (Rousteing) desde antes [de que nacieras]" comentó Kardashian hablando con su primogénita. "Él le regalo a papi el vestido azul que quería para mí. Era mi cumpleaños, el año antes de que nacieras y llevé el vestido, y me quedé embarazada, tú entraste en mi tripa la noche que llevé ese vestido". La niña que comía patatas fritas mientras su madre le hablaba, no parecía muy escandalizada con la confesión y siguió a lo suyo mientras Kim añadió. "Así que Olivier puede que tenga algo que ver con la razón de por qué estás en el planeta". Kim Kardashian recuerda vestido embarazo North Credit: Theo Wargo/WireImage for Gabrielle's Angel Foundation North West nació el 15 de junio de 2013. Unos ocho meses antes, el 22 de octubre de 2012, la estrella de telerrealidad vistió el modelito en una cena benéfica en Nueva York. Kim Kardashian recuerda vestido embarazo North Credit: Alo Ceballos/FilmMagic Con un escote profundo, hombros estructurados, fajín y dos grandes aberturas en la falda, el color azul eléctrico del vestido le sentaba muy bien a Kim, quien completó el look con zapatos negros de punta con plataforma y altísimo tacón. Con la melena morena peinada hacia un lado y una trenza medio deshecha, la socialité lució un maquillaje natural, un anillo y unos aretes de piedras azules, a juego con el vestido. Aunque no es ni de lejos uno de los modelitos más sexys que ha portado, sí se veía muy guapa y elegante. Kim Kardashian recuerda vestido embarazo North Su entonces pareja y padre de North, Kanye West, con quien comparte otros tres hijos: Saint, de 6 años, Chicago de 4 y Psalm, de 3, vistió un esmoquin clásico con corbatín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja celebró su enlace en mayo de 2014 y estuvo casada durante 7 años antes de que Kardashian solicitase el divorcio en febrero de 2021. Más de un año después, en marzo de 2022, y tras un mediático proceso, un juez declaró a la empresaria legalmente soltera.

