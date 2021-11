El look del día - noviembre 15, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Ana Bárbara, Kim Kardashian y Taylor Swift son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: Kate Green/Getty Images for MTV La cantante derrochó glamour con este fabuloso jumpsuit con plumas y cola de Jean-Louis Sabaji. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Taylor Swift Taylor Swift, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Captamos a la querida cantante en Nueva York ataviada con este conjunto de pantalón y chaqueta de terciopelo. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Con este look monocromático, la empresaria se fue de fiesta en Los Ángeles. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Cortesía Nuestra Belleza Latina/Univision La presentadora mexicana deslumbró con este espectacular traje de lentejuelas con pronunciada abertura lateral. 4 de 9 Ver Todo Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Este increíble traje de un solo hombro con pronunciada abertura frontal, de David Salomón, hizo que la cantante luciera como toda una princesa moderna. 5 de 9 Ver Todo Chiquis Rivera Chiquis Rivera, look del dia Credit: Instagram/Chiquis La cantante paró en tráfico con este sexy minivestido con estampo animal. ¡Qué curvas! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daniela Álvarez Daniela Alvarez, look del dia Credit: Cortesía Nuestra Belleza Latina/Univision Para la penúltima gala de Nuestra Belleza Latina (Univision), la jueza colombiana eligió este sensual minivestido que le sentaba de maravilla a su figura. 7 de 9 Ver Todo Elle Fanning Elle Fanning,look del dia Credit: Phillip Faraone/Getty Images Regia lució la actriz con este look de falda negra vaporosa y delicado top rosado de cuello halter. 8 de 9 Ver Todo Erika Buenfil Erika Buenfil, look del dia Credit: Instagram/Erika Buenfil Así de elegante llegó la actriz a los estudios del show ¿Quién es la máscara? (Televisa). 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 15, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.