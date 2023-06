Kim Kardashian comparte el extravagante regalo que le hizo a su hija de más de mil dólares La empresaria celebró los 10 años de su primogénita con un día de shopping en Dior. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian, North West Credit: TikTok/Kim Kardashian Cuando se trata de la familia Kardashian, los regalos para cualquier celebración siempre son extravagantes, así que para sus diez añitos, el regalo de North West tenía que ser increíble. Kim Kardashian acaba de llevar a su hija mayor a un pop-up de Dior en el Hotel Beverly Hills, donde compraron varios accesorios como parte de la fiesta de cumpleaños de North y lo documentaron todo en TikTok. El dúo mostró un set de pulseras ($420) bordadas con el logotipo de Dior y "Beverly Hills". Después de mirar entre las prendas, la hija de Kanye West se decidió por una gargantilla de perlas ($830) con las iniciales "CD" en el medio. Kim Kardashian, North West Credit: TikTok/Kim Kardashian En el video, vemos que mamá e hija fueron acompañadas por las amigas de North y que miraron los famosos bolsos Lady Dior, pero no está claro si Kim le compró uno de estos accesorios codiciados a North. Kim Kardashian, North West Credit: TikTok/Kim Kardashian Aparte de sus regalos de lujo, Kim también organizó una fiesta de pijamas para North y un "brunch de belleza" con muchas delicias y lecciones de maquillaje con la fundadora de Anastasia Beverly Hills, Anastasia Soare, para que las niñas vayan aprendiendo trucos de las expertas. @@kimandnorth @@kimandnorth SUSCRÍBETE AL BOLETÍN ¿Qué opinas de estos regalos?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian comparte el extravagante regalo que le hizo a su hija de más de mil dólares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.