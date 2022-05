Por primera vez Kim Kardashian engalana la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated La empresaria es la protagonista de una, de las cuatro portadas, de esta edición especial. Las otras afortunadas son la cantante Ciara, la cantante y modelo de talla grande Yumi Nu y la legendaria modelo de 74 años, Maye Musk. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas nuevas de Kim Kardashian nunca se acaban. Y es que cuando pensamos que ya no habrá nada nuevo, la socialité anuncia un nuevo romance, una nueva aventura profesional o algún lío con su ex Kanye West. El hecho es que Kardashian se las arregla para estar en boca de todos, todo el tiempo. ¿Su nueva hazaña? Nada más y nada menos que la portada de la revista Sports Ilustrated. Resulta que la empresaria engalana una de las cuatro portadas de la nueva Sports Illustrated Swimsuit Edition y la verdad es que las imágenes están de infarto. En la portada de la revista, que sale a la venta el próximo 19 de mayo, Kardashian aparece con un diminuto bikini crema, de su marca Skims, combinado con guantes del mismo tono, el cabello mojado y un maquillaje supernatural. "Es fácil decir que ignore las críticas, pero otra cosa que aprenderás es que en cierto punto entenderás que ya no se trata de ti. Se trata de la familia, se trata de ayudar a otras personas", expresó en una carta a ella misma cuando era más joven y la cual acompaña las imágenes de esta edición. "Por años estarás exponiendo tu vida, pero luego te vas a volver una persona más privada y te vas a dar cuenta de que la manera de poner tu historia ahí afuera, la narrativa real, la verdad, no es involucrándote, sino actuando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian Credit: GREG SWALES/SPORTS ILLUSTRATED Kim Kardashian Sports Illustrated Credit: Greg Swales/SPORTS ILLUSTRATED Kim Kardashian Sports Illustrated Credit: Greg Swales/SPORTS ILLUSTRATED Las fotos de la empresaria fueron tomadas en una laguna de la República Dominicana por el fotógrafo Greg Swales. Eso sí, esa ese look fue solo el de la portada, porque en el interior de la revista aparecen muchas más fotos supersensuales y que muestra las llamativas curvas de Kardashian, en este su debut en tan importante edición. En una de las imágenes aparece con un sexy bikini negro, también de Skims, posando encima de una moto, mientras que en otra foto se le ve flotando enfundada en un bikini plateado y con lentes. En la moto también posó con un body gris de su marca. "Pero entiende esto. Cuando llegues aquí, a mayo del 2022, no vas a estar contenta", dice la emotiva carta. "Todavía vas a estar buscando por esa próxima cosa, y cuando la encuentres la va a hacer, la vamos a hacer, como siempre lo hacemos, al máximo". Maye Musk Credit: Yu Tsai/SPORTS ILLUSTRATED La cantante Ciara es otra de las elegidas para engalanar una de las portadas, en la que aparece con un fabuloso y sexy traje de baño de una pieza. También en uno de los covers están la cantante y modelo de talla grande Yumi Nu, y la legendaria modelo de 74 años, Maye Musk. En la revista también aparecen otras 24 mujeres poderosas, auténticas y con historias que contar.

