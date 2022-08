Kim Kardashian acusada de hacer un cambio inesperado a su cuerpo con Photoshop En TikTok, miles quedaron sorprendidos al descubrir el músculo que quiso disimular la empresaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque todas hemos usado algún filtro en una foto, hay momentos en que los cambios pasan de ser sutiles a transformaciones totales y exageradas, especialmente cuando se trata del Photoshop. Kim Kardashian ha sido acusada de alterar su cuerpo varias veces en las redes sociales y como figura púbica, muchas se preocupan del impacto que pueden tener estos cambios en la auto estima de sus seguidoras. Ahora, la mamá de cuatro ha sido criticada por aparentemente desaparecer su músculo trapecio. Localizado entre el cuello y el hombro, esta parte del cuerpo es esencial para mover los brazos. Una usuaria de TikTok notó que la estrella de "Kardashians" parecía quitarse el músculo trapecio en una foto que promocionaba su nueva colaboración con Beats by Dre. En el video, usó sus habilidades de Photoshop para dar marcha atrás a los cambios hechos por la Kardashian y revelar cómo era originalmente la foto. @@caroline_in_thecity SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todas las mujeres, incluso las más famosas cómo Kim Kardashian, tienen sus inseguridades. Nosotros desde Ponte Bella queremos recordarte que no se requiere someterte a estos cambios para fomentar nuestra autoestima. ¡Es tiempo de amarnos como somos y dejar atrás las alteraciones de imágenes en las redes!

