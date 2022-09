Kim Kardashian y Paris Hilton desfilaron en Milan Fashion Week SS23 ¿Quién lo hizo mejor? Estas dos leyendas fueron protagonistas de los desfiles de Versace y Dolce & Gabbana en la edición primaveral del evento milanés cautivando a millones… ¿con cuál te quedas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donatella Versace mantuvo el secreto de la estrella invitada para realizar otra aparición sorpresa en su pasarela de Versace hasta el final de su gran show, y fue así como la empresaria Paris Hilton cerró así la colección de la casa italiana protagonizando otro momento vital en redes. La socialité se tomó la pasarela con un look de novia en rosa encendido al más puro estilo Barbie, claramente inspirado en las tendencias propias del cambio de milenio o Y2K con detalles fabulosos. El diseño llevaba acabados de encaje degradé, un pronunciado escote capucha drapeado y un adorno de encaje también en fucsia en la falda. "Les había vaticinado que tenía una sorpresa", aseguró Donatella Versace sus redes sociales, donde publicó las imágenes del look. Puede que la fiebre por el color rosa haya sido una de las tendencias más potentes del 2022, pero no olvidemos que Paris durante más de tres décadas ha sido su seguidora más fiel. Paris Hilton Versace Show Milan Fashion Week Paris Hilton Versace Show Milan Fashion Week | Credit: Estrop/Getty Images En la propuesta también se hizo un homenaje a la cantante Madonna a través del velo rosa coronado con una tiara. "Se trata de una reedición que Madonna llevó durante la campaña de Atelier Versace en 1995", dijeron haciendo referencia a la sesión que la cantante hizo junto al fotógrafo Mario Testino para esa temporada de primavera-verano. Paris Hilton Milan Fashion Week Paris Hilton Milan Fashion Week | Credit: Rosdiana Ciaravolo/Wireimage La polémica personalidad y estilo han hecho que Paris Hilton se gane tantos admiradores como detractores a lo largo de los años, pero su potente influencia durante la década de los 2000 la han convertido en un auténtico icono de la cultura popular y por eso no podía faltar en el desfile de Versace que tuvo ese particular sello millennial. Y pasando a nuestra segunda diva, desde hace días habíamos visto a Kim Kardashian en sus redes sociales comiendo un plato de pasta con mucha sensualidad y anunciando que cerraría con broche de oro la pasarela de Dolce & Gabbana. La marca bautizó su nueva colección con el nombre #CiaoKim y por supuesto el pasado sábado la popular influencer fue la estrella en la presentación de los nuevos diseños para la temporada primavera-verano 2023 de Domenico Dolce y Stefano Gabbana Todas las modelos desfilaron luciendo múltiples propuestas muy al estilo de las Kardashian-Jenner: Gafas extravagantes, vestidos con transparencias, ropa de látex ceñida a la silueta, botas altas y por supuesto toda la sensualidad que cautiva e inspira a miles de mujeres en el mundo entero a imitarlas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al nombrar a Kim Kardashian curadora de la colección, Dolce & Gabbana decidió así hacerle este homenaje a una de las familias más populares del planeta pues los lujos y la extravagancia son sus puntos de referencia. La influencer y empresaria comentó que estuvo revisando los archivos de la marca desde 1987 para encontrar aquellos que se identificaran con su esencia, tal y como vemos en este video hecho tras bambalinas que antecedió la presentación. Como era de esperarse, al final del desfile apareció Kim Kardashian en compañía de los directores de la lujosa firma. Llevaba un hermoso vestido largo negro brillante con un gran escote cuadrado y tirantes delgados. Kim Kardashian Dolce & Gabbana Fashion - Milan Fashion Week Kim Kardashian Dolce & Gabbana Fashion - Milan Fashion Week | Credit: Daniele Venturelli/WireImage Su figura, más delgada y espectacular que nunca y con una clara inspiración a su ícono Marilyn Monroe quedaron de nuevo evidenciadas en su plateada melena y su andar cadencioso. A la hora de decidir quién de estas dos leyendas del mundo de la moda y el entretenimiento se lució más, debemos confesar que ambas estuvieron magníficas, sobretodo porque impusieron, más allá del estilo de las marcas que representaban, el suyo propio.

