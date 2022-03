Las redes arden con el último traje de Kim Kardashian que lleva un agujero... ¿Adivinas dónde? ¡Así como lo oyes! El nuevo y atrevido diseño de la excéntrica diva ha desatado toda clase de reacciones y comentarios. Descubre por qué y dinos: ¿Te lo pondrías? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Madre mía! La famosa empresaria Kim Kardashian encendió las redes y le puso seria competencia a Rihana con el último lanzamiento de su línea Skims: un "catsuit" recortado en la entrepierna, diseñado con malla negra transparente que cuesta $118 y fue anunciado por la marca como "el elemento básico definitivo para después del anochecer". La magnate de las fajas moldeadoras de 41 años modeló el atrevido diseño en la cuenta de Instagram de Skims este miércoles, lo que generó una cadena de cuestionamientos y bromas por parte de los fanáticos. Muchos cuestionan la funcionalidad de esta propuesta más allá del dormitorio y por supuesto hasta la comodidad de la misma. No obstante, el éxito de este "modelito" está más que asegurado entre miles de mujeres que ya deben estar en la lista de órdenes por despachar. Si bien se trata de la primera propuesta de un diseño con la entrepierna abierta por parte de Skims, cabe anotar que estos estilos sensuales son un pilar de la millonaria marca "rival" Savage X Fenty que pertenece a la famosa "Bad Gal Riri" o mejor conocida como Rihanna quien además de vender estos enterizos con el agujero ubicado en esta estratégica zona en una gran variedad de telas y colores, recientemente agregó pantalones de pijama con los mismos recortes en el trasero haciendo todo un despliegue de excentricidad y fanfarria. Según reporta el portal Page Six, Skims la marca de Kim Kardashian fundada en el 2019, un año después de Savage X Fenty, ya está igualmente avaluada en varios miles de millones de dólares. Hoy día, después de lanzarse inicialmente como una marca de prendas moldeadoras, o para emplear el término preferido de Kardashian, "ropa de solución", en una gama de tamaños y tonos inclusivos, la marca se ha expandido para incluir sujetadores y ropa interior, ropa de dormir, ropa de descanso y más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como la unión hace la fuerza, en Noviembre pasado Skims se alió con la legendaria marca Fendi para su primera colaboración de alta costura, que recaudó la "bobadita" de un millón de dólares en su primer minuto de ventas en línea. Ahora que Kardashian es legalmente soltera de su ex Kanye West y luce radiante con su nuevo amor Pete Davidson, uno de los comediantes del show Saturday Night Live de NBC sospechamos que pronto aparecerán estilos más sexys. ¿Te atreves a lucir uno de ellos?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las redes arden con el último traje de Kim Kardashian que lleva un agujero... ¿Adivinas dónde?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.