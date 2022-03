Así reaccionó Kim Kardashian al ver por primera vez su nuevo vehículo de $400,000 La empresaria apareció en el más reciente episodio del show Million Dollar Wheels de Discover+ Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para las hermanas Kardashian/Jenner nada es imposible, especialmente cuando se trata de Kim y su gusto por las cosas hechas a la medida. Normalmente la socialité lleva piezas hechas especialmente para ella y hace poco nos enteramos de que también tiene un gusto muy particular cuando se trata de sus vehículos. La también empresaria apareció en el más reciente episodio del show Million Dollar Wheels (Discovery+), en el cual vio por primera vez su nuevo auto. "Oh Dios, esto es increíble. ¿Me puedo entrar?", exclamó Kardashian cuando entró al garaje en el que se encontraba su nuevo ride. Fue el presentador y dealer de autos RD Whittington quien le mostró todos los detalles de lo que de ahora en adelante será su auto familiar. Según explicó Whittington, este vehículo es el único en su clase en Estados Unidos. El miniván es de la lujosa marca Maybach y está valorado en $400,000. Este tiene un control para manejar las luces que cambian de color, al igual que una televisión de alta resolución que se puede guardar por completo, asientos que se pueden subir, bajar o cerrar y otras amenidades perfectas para los niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minivan lujosa de Kim Kardashian Credit: Captura de Youtube minivan lujosa de kim kardashian Credit: Captura de Youtube "Yo soy una chica de carros, ¿sabes? Toda mi vida [lo he sido]", le dijo Kardashian a Whittington. "Ahora tengo demasiados carros". Eso sí, típico de una Kardashian, el vehículo completamente personalizado, no fue suficiente para ella. ¿Su requerimiento final? Que el miniván sea pintado de gris, para que así haga juego con los carros que ya tiene en casa. Recordemos que hace unos meses nos enteramos de que la empresaria había gastado aproximadamente $100,000 para pintar todos sus carros de lujo de gris, para que así combinaran con su casa. "Mañana me voy en esto a la escuela [de los niños]", expresó Kardashian. "Estábamos bromeando de que necesitábamos un autobús. ¿Quién necesita un autobús [ahora]?".

