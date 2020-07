Kim Kardashian salió de la cuarentena con el cabello rojo Aún no estamos seguras si el cambio es permanente o si es una peluca Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien la cuarentena hizo que varias famosas tomaran la secadora y las tijeras en mano, para resolver algunas de las necesidades que tenían con su cabello, muchas otras no tuvieron el valor de hacerse ningún cambio drástico hasta que tuvieron acceso a su peluquero de cabecera. Eso sí, en el momento es que los salones abrieron sus puertas, fueron varias las celebridades que decidieron hacerse un cambio de look para darle la bienvenida al verano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Díaz, Jacqueline Bracamontes y Clarissa Molina fueron algunas de las que se aventaron a cambiarse ya sea el color de pelo o el corte. Otra que también aprovechó que ya hay un poco de normalidad para hacerle un refresh a su cabello, fue Kim Kardashian. La empresaria sorprendió a sus seguidores mostrando en u video que subió a sus historias, su nuevo color de cabello, un tono rojo intenso que nos hacer recordar a la mismísima Jessica Rabbit. Al igual que sus hermanas Kylie Jenner y Khloé, quienes de hecho también se acaban de hacer un cambio de look, Kim no deja de sorprender con los constantes cambios de color de cabello que se hace ya sea con peluca, como la que llevó por varios días durante el mes de mayo, o como este que al parecer es permanente, o ¿será que no? Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Por el momento no tendremos esa respuesta, lo que sí sabemos es que cada nuevo look que se hace la socialité le queda muy bien y estamos seguras de que inspira a muchas otras chicas a hacer lo mismo. Ahora solo nos queda esperar ver cuánto tiempo le dura este color de pelo porque ya sabemos que las hermanas Kardashian nunca dejarán de sorprendernos.

