Así luce nueva colección de maquillaje de Kim Kardashian y su maquillista La colección sale a la venta el próximo 22 de noviembre. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kim Kardashian sigue haciendo crecer su imperio y de qué manera. La empresaria recientemente lanzó su línea de fajas Skims, la cual ha tenido un éxito rotundo, al igual que sus tres nuevas fragancias en colaboración con sus hermanas Khloé y Kourtney y cinta adhesiva para los senos, y como era de esperarse todo se vendió como pan caliente. Y es que desde que lanzó su compañía de belleza KKW Beauty, la socialité no ha dejado de trabajar en nuevos productos para complacer las exigencias de sus millones de fanáticos. Ahora bien, tenemos que admitir que Kardashian se volvió una experta en todo lo que tiene que ver con el maquillaje gracias a la ayuda y los tips de su Glam Squad, en especial su maquillista de cabecera Mario Dedivanovic con quien pronto lanzará una nueva colección y la verdad está fabulosa. Hace un poco menos de un año que Kardashian y Dedivanonic lanzaron su primera colección de maquillaje juntos y fue tal el éxito que decidieron volverlo a hacer y aún mejor. El famoso dúo acaba de lanzar la colección The Artist & Muse la cual incluye una hermosa paleta de sombras con tonos neutros y otros más llamativos, al igual otros más llamativos, perfectos para las fiestas. The Artist & Muse también incluye un brillo de labio, un labial nude, un rubor y un delineador. “Esta colección hace que mi corazón se ría”, escribió el artista junto a una foto de los productos que publicó en su cuenta de Instagram. “Es perfecta”. Por su parte Kardashian no ha dejado de promocionar la colección en sus redes, la cual viene sale al mercado el próximo 22 de noviembre y cuyo empaque tiene imágenes de la empresaria y el maquillista. ¿Qué te parece? Nosotras la queremos. Advertisement EDIT POST

