Kim Kardashian revela que no ha comprado joyas desde el robo en París en 2016 La empresaria se sinceró sobre su experiencia en el último episodio de The Kardashians. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images Aunque Kim Kardashian es amante a la moda y siempre lleva accesorios divinos en las alfombra rojas, la estrella de los reality acaba de revelar un detalle sorprendente sobre su closet. Kim reveló en el episodio del 22 de junio de The Kardashians que no ha comprado joyas nuevas en los siete años después del robo en el que fue retenida a punta de pistola en su hotel de París, confesando que esa noche cambió por siempre la forma en que ve sus pertenencias materiales y las joyas. "Después de que me robaron en París, no compré más joyas", admitió la creadora de la marca SKIMS. "Realmente no me ha gustado usar joyas, porque cuando me las quitaron, no sabía que estaba lista para esa experiencia de lo que eso significaba, pero lo estaba, estaba lista para renunciarlas". Durante la noche que Kim ha descrito como la que cambió su vida para siempre, hombres enmascarados le robaron $6.7 millones en joyas en medio de la noche, incluido un anillo de $4 millones. Kim Kardashian Credit: Daniele Venturelli/WireImage Años después, los diseñadores de la marca de lujo Dolce & Gabbana fueron los primeros en regalarle un collar de cruz que se ha convertido en una de las joyas favoritas de la estrella por una razón muy especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Simbolizó para mí más que simplemente obtener un collar con una cruz de diamantes. Esto me devolvió una parte de mi glamour, y es por eso que es tan especial que lo recuperé en experiencia realmente significativa", refiriéndose a su desfile con la marca. "Esta es la pieza de joyería más bonita que tengo, porque lo perdí todo".

