Kim Kardashian, Nicole Kidman y más famosas desfilan para Balenciaga en París, ¿qué tal lo hicieron? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas desfilan alta costura paris balenciaga Credit: Instagram Balenciaga La Semana de la Alta Costura de París nos está dejando grandes momentos dentro y fuera de la pasarela, pero sin duda Demna Gvasalia se guardaba un as en la manga cuando presentó un desfile lleno de celebridades tanto en el front row ¡como modelando! Empezar galería Kim Kardashian Es la primera vez que la empresaria se sube a la pasarela y hay opiniones encontradas respecto a su actuación... Amante de la marca de origen español, Kardashian desfiló con un sensual traje negro con escote en la espalda. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El look Ya la hemos visto en muchas ocasiones con atuendos similares. Un enterizo en negro satinado y una falda drapeada con cola que le hacía un poco difícil caminar, con guantes y por supuesto, altísimos tacones. 2 de 8 Ver Todo Nicole Kidman La estrella de cine llegó al show ataviada con pantalones de mezclilla y unas gafas futuristas de la marca, y en el show caminó con cierta rigidez ¿qué les parece? 3 de 8 Ver Todo Anuncio El look Con el cabello suelto y una sencilla coleta recogiéndole el flequillo, el vestido de Kidman fue uno de los más llamativos. Drapeado y con volumen, confeccionado en una tela plateada, y con guantes largos. 4 de 8 Ver Todo Dua Lipa La cantante vistió un llamativo traje amarillo de un solo hombro con cola lateral con medias semitransparentes, guantes y los zapatos que protagonizaron la colección. 5 de 8 Ver Todo Naomi Campbell La mítica supermodelo fue otra de las estrellas en desfilar. Lejos de "jubilarse", la top de 52 años sigue dando cátedra al caminar como una reina con este impactante traje con original cuello y amplia falda. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bella Hadid Una de las reinas actuales de la pasarela, junto a su hermana Gigi, la maniquí portó este coqueto vestido verde largo por delante y corto por detrás, con un lazo XXL en el escote. 7 de 8 Ver Todo Offset y Kris Jenner La matriarca del clan Kardashian-Jenner no quiso perderse el debut de su hija sobre la pasarela y asistió con estas grandes lentes y un traje negro. La pequeña North West también asistió a la glamorosa cita. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

