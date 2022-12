Kim Kardashian alborota las redes posando con un bikini blanco transparente y mojado La empresaria dejó a todos boquiabiertos al publicar una de sus imágenes más provocativas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya hemos dicho antes no hay un día en que las hermanas Kardashian/Jenner no sean noticia. Ya sea por el rumor de algún nuevo amor, por posar muy sexy en Instagram, por el lanzamiento de un nuevo producto de belleza o por algún lío en la corte, las hermanas no escatiman recursos para mantenerse vigentes. Y es que no en vano son las hermanas más populares no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Eso sí, la reina de la familia es Kim y lo demuestra cada vez que puede. Fue precisamente la más popular de la familia la que volvió a dejar boquiabiertos a sus más de 300 millones de seguidores con una publicación no apta para cardíacos. Resulta que Kardashian está o estuvo recientemente de vacaciones junto a sus hijos en alguna isla paradisíaca en dónde disfrutó de las increíbles temperaturas del lugar y por supuesto, de las cristalinas aguas de sus playas. Como de costumbre, la empresaria aprovechó esta escapada para hacer su acostumbrada sesión de fotos y las imágenes están de infarto. Kardashian se puso un sexy bikini blanco con una tela casi transparente que no dejaba mucho a la imaginación. No conforme con llevar el revelador traje de baño, la exesposa de Kanye West, mojó su bikini para hacerlo ver aún más sexy. Sin duda, una de sus imágenes más provocativas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian

