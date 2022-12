El look del día - diciembre 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Zendaya, Kim Kardashian y Myrka Dellanos son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo cuando salió de fiesta con unos amigos y ataviada con este sexy minivestido plateado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Mykra Dellanos Credit: Mezcalent Hermosa lució la presentadora con este jumpsuit blanco y negro a cuadros. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria mostró su tonificado abdomen y diminuta cintura con este look de pantalón de cuero de talle alto con aplicaciones y crop top. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora dejó a todos boquiabiertos cuando salió al escenario del show Quién es la máscara (Televisa), con este sensual minivestido blanco. 4 de 9 Ver Todo Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: Instagram/Angela Aguilar La cantante se fue a comer helado con este cómodo look monocromático. 5 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Bendito Closet Elegante lució la presentadora con este vestido negro strapless con abertura frontal. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía Rosalia Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Captamos a la cantante junto a su novio y protegiéndose del frío con este interesante abrigo de cuero. 7 de 9 Ver Todo Zendaya Zendaya Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO Nos encantó este hermoso look de falda blanco y negro midi, top negro y zapatos de punta. 8 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Con este ceñido vestido de vinilo y botas a la rodilla, llegó la empresaria a la fiesta de cumpleaños de su sobrino Mason. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

