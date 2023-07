¡Oh no! Kim Kardashian coincide en la misma fiesta con el mismo look que Chaney Jones, otra ex de Kanye West La empresaria eligió un conjunto blanco semitransparente de top y falda de la firma Alaïa mientras que la exnovia de su exmarido optó por la versión vestido del mismo diseño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardahsian y Chaney Jones, ex de Kanye West, misma fiesta mismo look Credit: Instagram (2) Dicen que no hay nada peor que coincidir en una fiesta con el mismo vestido que otra invitada. Pero Kim Kardashian ha demostrado que sí: puedes coincidir en una fiesta con el mismo vestido ¡que la exnovia de tu exmarido! La empresaria asistió el pasado lunes a la fiesta que el millonario Michael Rubin celebró en los Hamptons con motivo del 4 de julio en la que se reunieron decenas de celebridades. Jennifer López, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber… fueron algunas de las caras conocidas que vimos en el glamoroso evento. Para la ocasión, como el código de vestimenta exigía ir de blanco, la estrella de telerrealidad optó por un conjunto de cropped top semitransparente de la firma Alaïa y una falda ajustada a juego. Con la melena suelta y su característico maquillaje en tonos tierra, completó su look con un cinturón joya. Siempre sensual, ella está acostumbrada a ser el centro de todas las miradas. Kim Kardahsian y Chaney Jones, ex de Kanye West, misma fiesta mismo look Credit: TikTok Otra de las presentes en la fiesta fue Chaney Jones, quien fue pareja de Kanye West, exmarido de Kim, en 2022. La modelo y emprendedora, a quien acusaron de ser un clon de la mediática Kardashian y llegó a hacerse un tatuaje sobre el cantante, eligió la versión en vestido del mismo diseño. Kim Kardahsian y Chaney Jones, ex de Kanye West, misma fiesta mismo look Credit: Instagram Fue un fan en la red social Reddit quien señaló la trágica coincidencia. "Necesitamos ver fotos de ellas dos juntas… Kim debe estar muriendo al saber que la exnovia de su exesposo le está opacando". Otro usuario comentó "Ahora necesito que Bianca [su actual pareja] lo lleve en la misma fiesta que Julia Fox [otra ex] para poder disfrutar del inmenso drama". Kim Kardahsian y Chaney Jones, ex de Kanye West, misma fiesta mismo look Credit: Instagram Conocido por la afición que tiene de vestir a sus parejas, otra persona apuntó a que el rapero podría estar detrás de estas elecciones de estilo. "Quizá Kanye vistió a las dos… por separado, sin decirles nada de la otra". Mientras que varias personas tildaron el momento de "literalmente trágico", "embarazoso" o "graciosísimo". Kim Kardahsian y Chaney Jones, ex de Kanye West, misma fiesta mismo look Credit: Instagram Amas mujeres se veían espectaculares presumiendo curvas con estos ceñidos diseños y si en una ocasión se sintieron atraídas por el mismo hombre, tampoco es tan extraño que compartan gustos a la forma de vestir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Debería haber anticipado Kim que alguien más podría lucir esa ropa? ¿Qué harías si te ocurriera a ti?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Oh no! Kim Kardashian coincide en la misma fiesta con el mismo look que Chaney Jones, otra ex de Kanye West

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.