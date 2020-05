Estas son las mascarillas que usa Kim Kardashian para tener semejante piel La socialité empezó a usarlas por recomendación de su esteticista Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que cualquier producto que use Kim Kardashian, se convierte en un must para muchas chicas. Porque vamos a admitirlo, la piel y el pelo de la socialité siempre lucen increíble y todo gracias a los excelentes cuidados que les da. Sabemos que Kardashian tiene acceso a algunos de los productos más prestigiosos y costosos del mercado, pero lo bueno es que eso no la detiene cuando quiere tratar marcas con precios asequibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que la empresaria uso de todo, siempre y cuando la ayuden a mantenerse luciendo regia. Especialmente en esta cuarentena, Kardashian ha estado quedándose en casa con su familia y ha aprovechado para hacer algunos tutoriales de maquillaje para sus seguidores y también, al igual que muchas de nosotras, se ha estado consintiendo con mascarillas faciales. Hay una marca en particular que ha estado usando gracias a una recomendación de su esteticista Joanna Czech. Hablamos de las mascarillas de la marca 111 Skin, una marca inglesa que está causando sensación entre las famosas, incluyendo a la socialité, quien tiene dos favoritas. Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask y la Sub-Cero De-Puffing Energy Facial Mask, que al parecer hacer maravillas por la piel Image zoom Cortesía Y leyendo los ingredientes que contienen, entendemos perfectamente por qué estas mascarillas son favoritas de muchas celebridades. La Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask, ideal para darle luminosidad a la piel, está compuesta con oro de 24k y rosa de damasco, ingredientes que hidratan a profundidad y que además calman la piel estresada. Cuesta $32 en 111skin.com. Image zoom Cortesía La y la Sub-Cero De-Puffing Energy Facial Mask fue diseñada para acelerar la circulación, algo que me es excelente para la producción de colágeno. Además, con su uso puedes deshacerte de la inflamación y de la piel cansada y opaca. Cuesta $32 y la puedes obtener en 111skin.com. Así es que ya sabes, si quieres un rostro tan radiante como el de la empresaria, estas son algunas de las mascarillas que tienes que usar. Nosotras ya nos apuntamos para tratarlas.

