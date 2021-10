¿Buscas inspiración para Halloween? ¡El maquillista de Kim Kardashian nos cuenta cómo lograr su maquillaje! Aunque no te lo creas, Kim Kardashian llevaba maquillaje bajo la máscara en la gala del Met. El maquillista Mario Dedivanovic comparte cómo copiar el look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si a estas alturas todavía no tienes disfraz para celebrar Halloween, lamentamos decirte que ¡vas un poco tarde! Muchas celebridades no han podido esperar hasta el día 31 y han modelado hoy sus elecciones para celebrar la noche más terrorífica del año. Sin duda, y teniendo en cuenta que está agotado en todas partes, uno de los trajes que más va se va a repetir es el misterioso diseño que lució Kim Kardashian en la pasada gala del Met. Ataviada con un monocromático conjunto negro de Balenciaga formado por vestido con mangas de murciélago y capa, medias, guantes y máscara, la socialité no dejó indiferente a nadie. Pese a que llevaba su rostro completamente cubierto, todo el mundo sabía quién se escondía bajo el atuendo y ahí reside la magia del conjunto. Polémicas sobre gustos aparte, quizá os sorprenda saber que bajo la máscara, la empresaria ¡llevaba maquillaje! El maquillista Mario Dedivanovic fue el encargado de embellecer el rostro de la polifacética emprendedora con un look muy clamoroso protagonizado por tonos cálidos. El artista del maquillaje le dio profundidad a la mirada de Kardahshian con un delineador negro y sombras mate, dejó sus cejas perfectamente perfiladas y por supuesto trabajó muchísimo l piel combinando diferentes bronceadores e iluminadores para esculpir su rostro con un contorno perfecto. Coronó el look con un labial nude sobre los labios perfilados. Ahora, Dedivanovic, creador de su propia línea de maquillaje Makeup by Mario, ha compartido en Instagram cómo lograr el maquillaje de Kim con todo lujo de detalles. Si no has sido afortunado y no te has podido hacer con el disfraz de moda ¡al menos puedes lucir como ella! "Pensé que sería divertido hacer una versión juguetona del look icónico de la gala del Met de Kim este año porque estoy seguro de que será uno de los disfraces más populares de 2021". Comentó el maquillista a Vogue. "Sin embargo, para hacerlo bien debes hacerlo a prueba de roces. Ni una mota de maquillaje se transfirió [a la máscara] por cierto. El look en persona era bellísimo. Recuerdo sentir escalofríos cuando le pusieron la máscara sobre la cabeza. Fue un momento icónico que nunca olvidaré". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si te falta imaginación para elegir disfraz, también puedes inspirarte en los que han presumido las famosas en años anteriores y si eres de los que no les gusta disfrazarse, siempre puedes conmemorar la fecha con detalles más sutiles, como una manicura aterradora.

¿Buscas inspiración para Halloween? ¡El maquillista de Kim Kardashian nos cuenta cómo lograr su maquillaje!

