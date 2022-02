A Kim Kardashian le gusta tener todo a juego en su casa ¡hasta los coches! Visita su mansión La empresaria abre las puertas de su renovado hogar en California para enseñarlo todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Convertda en un ícono de estilo, Kim Kardashian ha experimentado una auténtica evolución desde que comenzó a salir a diario en los medios de comunicación. Aunque siempre ha sido amante de las siluetas ajustadas y los escotes generosos, algo que se sigue repitiendo en la actualidad, sí que hemos notado que en los últimos meses la socialité apuesta por looks monocromáticos en una paleta muy concreta de colores como el negro y el crema, con algunas excepciones en fucsia como los famosos enterizos de Balenciaga. Por eso su hogar no podía ser de otro tono que no reflejase la personalidad de la empresaria, quien ha abierto las puertas de su renovada mansión en Calabasas, California, para la revista Vogue y ha demostrado que nunca puede haber demasiados tonos neutros juntos. Después de su divorcio de Kanye West, Kardashian ha decidido darle un aire renovado a la casa que comparte con sus cuatro hijos. Para eso ha elegido un color crema que según ella crea una estética "tranquila y calmada" y que ha empleado en muebles, paredes, decoraciones e incluso los textiles de toda la casa. En el video podemos observar que la cocina y el salón son estancias minimalistas en las que destacan los cuadros de su hija North, algunas de sus posesiones más preciadas según la propia Kim. La novia de Pete Davidson guarda en su habitación, que también sigue está coherencia de color, un baúl de los recuerdos con mechones de cabello, postales de cumpleaños y un disfraz de Minnie Mouse, así como otros objetos de su infancia. Una idea de su madre, Kris Jenner, que ella ha querido continuar con un libro para cada uno de sus hijos, también en color crema, en los que describe desde el embarazo hasta los primeros años de sus retoños. Para guiarnos en este tour, la empresaria de moda presumió un conjunto metálico de Rick Owens en color neutro y zapatos estilo mule de Yeezy. En la parte trasera de la casa, una pista de baloncesto de suelo esponjoso en color negro con canastas con detalles crema, comunica con el gimnasio donde todas las máquinas de ejercicio son completamente negras. Y si todo esto les parece poco, la socialité reafirma la importancia que tiene para ella que todo el hogar esté coordinado cuando explica que ha encargado sus coches de alta gama en un tono gris perlado, a juego con la fachada de su casa, en lugar de un plata mate que solía gustarle. Se trata de un Lamborghini Urus, un Rolls-Royce y un Maybach sedan, a los que se refiere como sus "bebés", y cuyo precio conjunto, en los modelos regulares sin personalizar, ronda el millón de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Les parece extremista esta obsesión por tenerlo todo a juego dejarían que Kim decorase su casa?

