Kim Kardashian pide ropa prestada a Madonna quien responde "tienes que llevar guantes para tocarla" A la socialité le gustaría lucir uno de los diseños icónicos de la reina del pop, quien guarda con celo un archivo de los modelos más famosos que ha presumido durante su extensa carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y madonna Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Madonna's MDNA SKIN Hace unas semanas se estreno el documental Madame X (Paramount+), escrito por la propia Madonna y dirigido por Ricardo Gomes y SKNX. Una experiencia íntima en la que la reina del pop nos guía por sus últimos conciertos en Lisboa, ciudad a la que se mudó en 2017, y donde se incluyen momentos difíciles de esa etapa, como cuando tuvo que cancelar conciertos por problemas con su cadera y sus rodillas. Ahora, la intérprete ha compartido un adelanto de la segunda parte titulada Madame X: Madame Xtra Q&A , que se estrenará el 18 de noviembre en Paramount+, en la que diferentes celebridades del espectáculo como Katy Perry, Ariana Grande, Billie Eilish o Jimmy Fallon, envían preguntas a la estrella internacional, quien contesta en un teatro repleto de fanáticos, durante una conversación moderada por los ganadores de Rupaul's Drag Race, las drag queens Symone y Aquaria. En esta probadita podemos ver a nada menos que Kim Kardashian, quien también es un icono de la moda actual, preguntar a la protagonista de Evita por su guardarropa más famoso. "Reina Madonna, ¿guardas toda la ropa [que has lucido] en premiaciones y videos musicales? Y si lo haces, ¿dejas a tu hija que lleva algo de lo que hay? Ese es el armario que me gustaría asaltar… ¿puedo llevar algo algún día?". Madonna modelos icónicos Madonna en 1990 con uno de sus corsés diseñados por Jean Paul Gaultier. | Credit: Frans Schellekens/Redfern ¿Y es que quién no ha soñado alguna vez con vestirse con ese kimono rojo de ensueño visto en los Grammy del año 2000 o los atrevidos modelitos de su gira Blonde Ambition en la década de los 90? La cantante de Like a Virgin contesta halagada: "Eso es tan cute. Por supuesto tengo un archivo. Mi hija no quiere ponerse los trajes de los shows, está más interesada en mis atuendos Versace de los años 90. Kim, eres bienvenida, podemos tener una sesión de probarnos cosas juntas". Antes esta respuesta, Symone interrumpe "¿Solo Kim?". "Bueno" responde Madonna "Tú puedes venir también. Tienes que llevar guantes de goma para tocar las cosas". Y es que ese clóset tiene que estar lleno de tesoros que hay que preservar. Durante su extensa carrera en los escenarios, la artista de 63 años, ha vestido las mejores y más audaces marcas como Versace, Jean Paul Gaultier, Givenchy, Dolce & Gabbana… Uno de los mas recordados es el famoso corsé con copas en forma de cono que viralizó en los años 90. También seguro guarda los numerosos vestidos y joyería de Versace, firma de la que ha sido imagen, que tanto interesan a su hija mayor Lourdes León. Precisamente la joven está afianzando su carrera como modelo y desfiló recientemente para la casa italiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madonna no es la única celebridad que cuida con mimo de sus prendas más queridas para que no se dañen. Además de sus guantes de goma, sabemos que Harry Styles almacena sus coloridos trajes en una habitación refrigerada, Beyoncé guarda los looks del Black is King en una cámara acorazada, y el famosísimo vestido verde de Versace de Jennifer López ocupa un lugar especial en su armario.

