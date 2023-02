"¡Vamos, tú puedes!" Kim Kardashian lucha de nuevo por subir escalones con este ajustado diseño Durante la Semana de la Moda en Milán el estilista de la diva la captura en aprietos en un vídeo mientras intentaba llegar al desfile de Dolce & Gabbana. ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Vamos chica, ¡tú puedes!". Así animaban a la glamorosa Kim Kardashian mientras luchaba por subir unas empinadas escaleras durante la Semana de la Moda de Milán en un vídeo captado y publicado en las historias de Instagram del estilista de las celebridades Chris Appleton este sábado. "Va la segunda ronda", respondió la estrella de 42 años con una sonrisa, mientras se agarraba del pasamanos para subir de lado uno a uno los peldaños. El sitio web Page six lo reportó en una simpática nota en la que se demuestra nuevamente que el estilo de la Kardashian y las escalas no siempre van de la mano. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Backgrid UK/The Grosby Group "Vamos chica, ya tienes esto", le seguía insistiendo Appleton, de 39 años, mientras se reía jocosamente. En estas imágenes podemos ver el look responsable de tan simpático momento. Se trató de un ajustado conjunto de dos piezas en color rojo escarlata brillante diseñado por Dolce & Gabbana. La parte superior del conjunto era un corpiño o bralette y la parte inferior una ceñida falda hasta el suelo, que abrazaba todas las curvas de la mamá de cuatro críos quien cada día luce más guapa. Vogue India publicó en sus redes sociales otro vídeo en el que la empresaria y diseñadora ofrece detalles de cómo alteró el diseño original pues se trataba de un vestido del archivo que ella decidió convertir en el conjunto de dos piezas que revolucionó las redes, no sólo por su sensual propuesta sino por las incomodidades que le ocasionó para desplazarse. "Este es un diseño que espero pueda ser usado en el futuro por mi pequeña North West en su Prom", dijo la fundadora de Skims quien completó su atuendo con un mini bolso Dolce & Gabbana a juego y un par de tacones tipo "mules" de charol negro. Kim Kardashian no ha sido la única de su familia que ha tenido problemas para subir escaleras con otro vestido de la misma casa de moda italiana. En mayo de 2022, Kendall Jenner fue captada en video luchando por subir un tramo de escaleras de ladrillo mientras estaba en Portofino, Italia, para la lujosa boda de su hermana Kourtney Kardashian y Travis Barker. En el clip compartido por la hermana menor de Kendall, Kylie Jenner, la propietaria de 818 Tequila, de 27 años, trepó varios escalones con un vestido de estampado floral de Dolce & Gabbana con silueta de sirena, y unas pantuflas que luego reemplazó por tacones para la ceremonia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En septiembre pasado, de nuevo Kim bregó por conquistar otro tramo de escaleras, con otra creación de lentejuelas plateadas también de Dolce & Gabbana. En ese momento, la fundadora de Skkn tuvo que subir algunos pisos para llegar al "after party" luego del desfile de la marca en Milán. Las Kardashian y en especial Kim, tienen lazos estrechos con la firma italiana. Recientemente ella se asoció de nuevo con Dolce & Gabbana para protagonizar su campaña publicitaria para la Primavera del 2023, modelando una serie de sensuales propuestas que incluían un vestido de estampado de leopardo y trajes de corsé. Fieles al lema de que "la moda no incomoda", Kim y las Kardashian parecen desafiar y superar todos los obstáculos. Vendrán nuevos retos y seguramente más escaleras para conquistar con picardía y gracia fieles a su estilo.

