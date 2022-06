El look del día – junio 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Francisca, Adamari López y Kim Kardashian son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Cardi B Cardi B Credit: Backgrid/The Grosby Group La rapera disfrutó de un día bajo el sol en México vistiendo un body negro, un bolso de Chanel y sandalias Crocs amarillas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group ¿Eres tú, Barbie? La empresaria paseó por Los Angeles vistiendo rosa de pie a cabeza, desde sus leggings hasta su sudadera de Balenciaga. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group La diva del Bronx eligió un look atlético y casual complementado con un bolso de Dior, gafas y sus famosas argollas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López La querida presentadora de Hoy Día vistió un traje caqui de House of Zil elegido por su estilista, Denise del Pino. 4 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group Muy natural lució la actriz mexicana sin casi maquillaje y un conjunto blanco veraniego. 5 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Bendito Closet Style Impactó de blanco y negro vistiendo un jumpsuit de estampado gráfico. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images ¡Qué cintura! Radiante lució la colombiana en la alfombra de America's Got Talent con un vestido rojo strapless y sandalias de plataforma. 7 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Chic y colorida lució la conductora con esta blusa sedosa en un tono violeta y una minifalda naranja neón. 8 de 9 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid Credit: Spread Pictures/The Grosby Group La modelo dio lección de estilo playero con un bikinazo azul y coverup sofisticado de lino. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

