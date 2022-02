El look del día - febrero 16, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Blake Lively, Kim Kardashian y Eiza González son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Azela Robinson Azela Ronbinson, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La legendaria actriz mexicana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), con este look de palazzos negros de talle alto y top de manga larga. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group 1 La actriz acaparó todas las miradas con este fabuloso conjunto de falda a la rodilla, crop top y abrigo, de Michael Kors, que combinó con zapatos blancos de Christian Louboutin. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La empresaria casi pasa desapercibida con este look rosado en el que su abrigo oversized y las botas por encima de la rodilla, fueron los protagonistas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Los Ángeles llevando un leggings morados, tenis y un llamativo abrigo multicolor. 4 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La joven presentadora mostró sus curvas con este ceñido vestido marrón de manga larga, que complementó con botas negras por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Nicole Suárez Regia lució la presentadora de noticias con este jumpsuit rojo, que combinó con zapatos fucsia. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Olivia culpo, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La modelo llegó al desfile de moda de Michael Kors, en Nueva York, ataviada con este minivestido de lentejuelas y chaqueta oversized, ambas piezas de dicho diseñador. 7 de 9 Ver Todo Cynthia Urías Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para una edición más del show Cuéntamelo ya (Las estrellas), la presentadora mexicana eligió este coqueto conjunto de pantalón tip de manga larga con estampado floral y vuelos. 8 de 9 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela, look del dia Credit: Instagram/Vielka Valenzuela La presentadora mostró sus tonificadas piernas con esta minifalda con estampado de estrellas, que complementó con un top negro con vuelos y tacones negros. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 16, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.