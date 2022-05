El look del día - mayo 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim kardashian, look del dia Credit: Paul Morigi/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Ana Brenda Contreras, Kim Kardashian y Charytín son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Jessica Alba Jessica alba, look del dia Credit: 2022 x17/The Grosby Group La actriz y empresaria celebró su cumpleaños junto a amigos y familiares, y ataviada con este minivestido plateado de brillo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Julianne Hough Julianne Hough, look del dia Credit: Bruce Glikas/WireImage Fabulosa lució la actriz con este vestido amarillo con cutouts. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim kardashian, look del dia Credit: Paul Morigi/Getty Images La socialité llegó a la Cena de corresponsales de los portavoces de la Casa Blanca, con este espectacular vestido planteado de brillo, de Balenciaga, que complementó con joyas de Loraine Schwartz. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la modelo saliendo de un restaurante con este look de minifalda marrón de cuero, abrigo del mismo color y detalles de piel, y botas negras. 4 de 9 Ver Todo Naomi Campbell Naomi Campbell, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La legendaria modelo acaparó todas las miradas con este sofisticado atuendo que incluía un vestido blanco, un cinturón del mismo color con detalles dorados, abrigo de piel y original sombrero. 5 de 9 Ver Todo Ana Brenda Ana Brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda Para la semifinal de la segunda temporada de Tu cara me suena (Univision), la presentadora eligió este hermoso vestido de brillo con cuello halter y vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia La presentadora disfrutó de su domingo con este coqueto y fresco minivestido blanco de encaje, que combinó con sandalias atadas al tobillo y un minibolso fucsia. 7 de 9 Ver Todo Angélica Vale Angelica Vale, look del dia Credit: Instagram/Angélica Vale Regia lució la actriz con este minivestido azul real de lentejuelas. 8 de 9 Ver Todo Charytín Charytin, look del dia Credit: Instagram/Charytin Como de costumbre, la querida presentadora arrancó miradas con su increíble atuendo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 2, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.