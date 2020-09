El look del día - septiembre 2, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 Splash News/The Grosby Group Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martínez Radiante lució la presentadora con este clásico vestido amarillo, que complementó con su hermosa sonrisa y rizos en su melena. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group La socialité eligió este look de pantalón de cuero, blusa de gamuza y botas, para salir a cenar. 2 de 9 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia Este ceñido vestido estampado maxi dejó ver la increíble figura de la cantante. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Marlene Favela Image zoom Instagram/Marlene Favela Como toda una muñequita lució la actriz mexicana con este coqueto vestido crema con estampado floral. 4 de 9 Applications Ver Todo Nicole Suarez Image zoom Instagram/Nicole Suarez Fina y elegante lució la periodista con esta blusa azul con lazo, que combinó con una clásica falda blanca y zapatos cremas de punta. 5 de 9 Applications Ver Todo Paula Echevarría Image zoom Instagram/Paula Echevarría Fresca y juvenil lució la actriz española con este look de pantalón corto de mezclilla, camiseta blanca, jacket estampado y tenis. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La reina Letizia Image zoom Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Captamos a su majestad luciendo sencilla y clásica con este look de pantalón negro, chaqueta gris y zapatos planos. 7 de 9 Applications Ver Todo Jessica Carrillo Image zoom Hermosa y feliz lució la periodista con este ceñido vestido morado que dejaba ver su avanzado embarazo. Nos encantó el toque de la chaqueta rosada. 8 de 9 Applications Ver Todo Chiquibaby Image zoom Instagram/Un nuevo día La presentadora lució regia con este elegante vestido rosado. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

