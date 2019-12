Kim Kardashian, Eva Longoria y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 Splash News/The Grosby Group Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Kim Kardashian Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Superfresca y sexy lució la empresaria con este look de minifalda rojo vino de vinilo y top de piel tipo corsé. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Eva Longoria Image zoom Cedric Ribeiro/Getty Images for Global Gift Foundation Como toda princesa lució la actriz con este traje gris strapless con corte de sirena y pedrería de Rami Al ali. 2 de 9 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Instagram/Francisca Lachapel La presentadora dominicana lució muy otoñal con este look de pantalon color camello de cuero y suéter a rayas de cuello alto. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Jackie Guerrido Instagram/Jackie Guerrido La presentadora lució muy festiva con este minivestido azul de terciopelo, una opción perfecta para las fiestas venideras. 4 de 9 Applications Ver Todo La Chiquibaby Instagram/La chiquibaby Nos encantó este femenino vestido negro con blanco de encaje que portó la presentadora durante una de las transmisiones de Un nuevo día (Telemundo) 5 de 9 Applications Ver Todo Claudia Ramírez Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Sobria y elegante lució la talentosa actriz mexicana con este sencillo vestido negro que combinó con botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cynthia Rodríguez Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Cool y moderna lució la actriz con este coqueto conjunto de lunares de pantalón corto y top con managas abullonadas. 7 de 9 Applications Ver Todo Galilea Montijo Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana encendió las redes con este sensual atuendo de minifalda de cuero, medias opacas, blusa estampada oversized de Latin Gal Boutique. 8 de 9 Applications Ver Todo Mariah Carey Image zoom Dia Dipasupil/Getty Images La cantante mostró sus curvas con este ceñido vestido plateado con pronunciado escote. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

